Una ola de calor azotará el fin de semana toda España. ¿Toda? No. En Asturias, y en Oviedo, no se espera que los termómetros lleguen a los 30 grados, según la predicción de este lunes de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital del Principado no ha querido que la realidad les estropee sus planes de contigencia ni frenar su diligencia en el apoyo a la jornada electoral del 23-J. Por eso, y aún admitiendo en la nota de prensa hecha pública hoy que posiblemente no hará falta, desde el área de Interior han anunciado que la compra de 60 ventiladores y 3.000 botellas de agua para los colegios electorales.

Se trata de una medida que sale de la Concejalía de Interior dirigida por Mario Arias y que tiene el objetivo de hacer frente a "las posibles altas temperaturas" durante la jornada electoral del próximo domingo, explican. El comunicado admite que no se espera que la ola de calor que llega a España esta semana afecte a Oviedo, pero aclaran que "desde el Consistorio ovetenses se ha querido ser precavido". Junto a los ventiladores habrá también 3.000 botellas de agua para presidentes y vocales, "de cara a que puedan hacer frente al calor durante la jornada electoral".