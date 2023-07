Arranca la mudanza de la sede de la Agencia Tributaria, cuya obra empezará en otoño

La reubicación de las dependencias se inició ayer y se llevará a cabo en dos fases. La primera durará unas tres semanas y se centrará en el traslado de los enseres desde la sede actual a otros dos locales, ubicados en la calle Fruela y en la Avenida de Santander.

La segunda fase se acometerá en septiembre y afectará a los puestos de atención al público de la delegación, indica la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública. A partir de entonces, los ciudadanos deberán dirigirse a las que fueran las oficinas del servicio municipal de Recaudación entre los años 2010 y 2016, en el pasaje de la calle Palacio Valdés. En esas dependencias se instalarán provisionalmente las oficinas de atención al público mientras duren las obras en la sede, que se extenderán durante tres años.

En la segunda fase de la mudanza se incluirá también el local de la calle San Francisco, número 15. Los trabajadores de la delegación territorial de la Agencia Tributaria que serán reubicados son alrededor de 230. Ayer, en la primera jornada, se trasladó material del área de Aduanas al nuevo local de la calle Fruela, en el número 5. La empresa de mudanzas contratada por la Agencia Tributaria realizará el traslado en estos próximos días de Inspección y de las áreas de dirección.

En la calle Fruela, en tres plantas, se reubicarán 79 trabajadores de los servicios de Recursos Humanos, Informática y Aduanas. A la avenida de Santander, donde se han habilitado dos plantas, se desplazarán los 65 funcionarios de Inspección. El número 15 de la calle San Francisco será la sede de la delegación central y albergará las áreas de Recaudación y Gestión.

Aunque aún no hay fecha para que empiece a operar la nueva oficina de atención al público, los empleados consideran que no será efectiva hasta finales de septiembre u octubre. Las cuatro dependencias provisionales han sido alquiladas y acondicionadas por la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública en los últimos meses. La mudanza de la sede actual se ha demorado ya que, según el último calendario, estaba prevista para la pasada primavera.

La empresa adjudicataria del traslado tendrá intenso trabajo. Por un lado, moverá equipos informáticos y el resto de enseres a las cuatro sedes temporales. Pero además, tendrá que desplazarse hasta Luarca, a una nave de la Agencia Tributaria, donde quedará almacenado el material sobrante, pues el espacio es menor en los destinos provisionales. Para este servicio se destinarán cerca de 130.000 euros.

Al concurso convocado para el traslado se presentaron dos empresas. Mudanzas Flippers Internacional ha sido la adjudicataria, que ayer comenzó su labor. El gasto en la reforma del antiguo convento de Santa Clara fue autorizado por el Consejo de Ministros a finales de febrero.

Las obras tienen como objetivo solucionar el problema estructural de los forjados y actualizar la distribución de espacios adaptándolos a la nueva funcionalidad de las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ello se separarán las zonas de trabajo interno de las destinadas al público y se hará más versátil el espacio de cara a previsibles cambios futuros en la organización del trabajo. También se ejecutarán actuaciones en las fachadas y la cubierta del edificio, según refleja el proyecto elaborado por la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

La rehabilitación integral de la sede ovetense de la Agencia Tributaria es una vieja aspiración que está pendiente desde el año 1994. El edificio fue reformado en 1960 por el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y fue declarado Bien de Interés Cultural en 2006. Tiene un grado de Protección Integral Monumental M y está afectado por el entorno del Camino de Santiago. La superficie de la construcción que fue el antiguo convento de Santa Clara es de 8.950 metros cuadrados.

Las dependencias de acceso público no son las más adecuadas, afirman los empleados





Las dependencias de la calle Palacio Valdés "no parecen las más adecuadas para acoger la atención a todo el público", afirma la Junta de personal de la Agencia Tributaria en Asturias, refiriéndose a su ubicación en el pasaje de la calle Palacio Valdés y a sus pequeñas dimensiones. Los trabajadores de la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda ocuparán dos plantas en esas dependencias durante la ejecución de las obras en el antiguo convento de Santa Clara. Destacan desde la junta de personal que ya hace 20 años se propuso trasladar de forma definitiva la Agencia Tributaria a otra ubicación y que la que ahora ocupan fuese destinada a otro uso. Hubo entonces diversas reuniones. "Nunca se nos hizo caso, aunque había zonas libres para construir un nuevo edificio, y la actuación está pendiente desde entonces", indican los trabajadores, que comentan que al no existir ningún espacio con unas dimensiones adecuadas ahora tendrán que ser reubicados en cuatro locales diferentes. Aunque todos ellos están emplazados en el centro de la capital asturiana, no muy lejos de la sede de la delegación territorial.