Bajas y jubilaciones dejan el ambulatorio de Otero bajo mínimos, denuncian los vecinos

Bajas y jubilaciones sin cubrir, tanto entre los médicos como en enfermería, están dejando el centro de salud de Otero bajo mínimos. Los vecinos del barrio ovetense llevan meses denunciando la situación de abandono que sufre el ambulatorio por parte, señalan, del servicio de Salud del Principado de Asturias, y días como ayer, protestan, ejemplifican la precariedad del servicio. Solo había cinco médicos trabajando de los 15 facultativos que deberían estar en plantilla.

Cuqui Ormazábal, presidenta de la asociación de San Lázaro-Otero, confirma que el ambulatorio "está funcionando bastante mal" y que a medida que los médicos se jubilan o tienen bajas y Salud "no trae a nadie competente", la cosa va empeorando.

Los vecinos han avisado varias veces al Principado pero no han visto atendidas sus peticiones. Araceli González, vicepresidenta de la asociación, confirma el desastre que se vivió ayer y ofrece algunas claves para entenderlo: "Lo que pasa es que después de los que se jubilaron no metieron a nadie, y hay muchos de baja y el centro está desangelado, sin personal, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay nadie".

Ante ese panorama, la respuesta del Principado es que están en vías de solucionarlo, pero Araceli González asegura que la realidad en el ambulatorio es muy distinta, con médicos que contratan para Otero pero luego "los mandan un día a la Corredoria, otro a Tudela Veguín, y cuando te das cuentas no los has vuelto a ver".

Además, los pocos médicos que siguen trabajando cada vez tocan a más y tienen las consultas saturadas. Lo mismo pasa con enfermería, dándose el caso, asegura Araceli González, que ante esta escasez de personal cuando llamas a pedir cita te piden que vayas a urgencias al HUCA. "Te mandan ir a Urgencias, pero no se dan cuenta de que yo no necesito ir a Urgencias, que lo que necesito es ver a mi médico de cabecera", protesta.

El progresivo deterioro de las condiciones de trabajo del centor de salud de Otero ha llevado a una práctica diaria en la que nunca se han llegado a cubrir todos los puestos de la plantilla. Y aunque no es habitual que se llegue a los extremos vividos ayer, con solo una tercera parte del personal, fruto, también, de la coincidencia con los periodos vacacionales, los días en los que hay más personal para atender a los pacientes la cifra no suele superar la de los ocho médicos en el ambulatorio.

La vicepresidenta de la asociación de vecinos San Lázaro-Otero indica que también faltan contratos en el servicio de enfermería para que el centro de salud funcione con un mínimo de garantías y atienda a sus usuarios, y añade problemas concretos con algunos de los médicos que han llegado en los últimos meses para suplir las carencias. "Hay alguna doctora a la que prácticamente no hemos visto por aquí ningún día, que está todo el tiempo de baja", lamenta, Araceli González.