A Melendi le queda muy poco para colgar por tercera vez el "entradas agotadas" en este San Mateo. Después de que se acabaran en 24 horas las localidades para verlo el 20 de septiembre en La Ería (primera fecha que se anunció) y sucedido exactamente lo mismo con el nuevo concierto del día 19, ahora quedan muy pocas posibilidades para verlo el 18 de septiembre, tercera y última fecha que se ofrece en el programa de la carpa de la Ería. La reventa, no obstante, ya se ha puesto a funcionar y los que se quedaron sin entradas para el día 20 y quieren acudir a ese concierto, ya pueden hacerlo. Eso sí, a un precio que triplica los 32 euros a los que salieron inicalmente las localidades.

Ayer ya se podían localizar en páginas web dedicadas a la reventa de entradas localidades para el concierto de Melendi en La Ería del día 20, a precios que oscilaban entre los 82 y los 98 euros.

Las de Melendi y las del cantante Quevedo (23 de septiembre) son las primeras localidades que se han puesto a la venta dentro de la programación de los conciertos de pago de la Ería. Para la primera semana de agosto, explicó esta semana la concejala Covadonga Díaz, está previsto que el público pueda adquirir ya las entradas de David Bisbal (17 de septiembre), el festival "Molan los novena" (día 15) o Vanesa Martín (21 de septiembre).

Al área de Festejos le faltan todavía dos artistas para completar esta parte de la programación, que tiene aún pendientes los días 16 de septiembre (sábado) y 22 de septiembre (el último viernes de San Mateo).

Para los conciertos de "Molan los noventa" la concejalía de Festejos anunció este fin de semana la nómina concreta de artistas que vendrán a la ciudad dentro del largo equipo de formaciones y Dj que maneja este festival. Así, explicó Festejos, en el "Molan los noventa" de este año se podrá ver a "2 unlimited", Alice DJ, Marian Dacal & Eva Marti, Rebeca, Rozalla, "Sensity World", Dj Silvian, Just Luis, "New Limit", David Motilva y Dj Xavi In Session. Todos ellos en una velada que presentará Mar Montoro.