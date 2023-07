La hostelería ovetense podrá cerrar hasta dos horas más tarde en San Mateo

Ofrecer una "imagen unitaria y de conjunto" que permita "aprovechar las sinergias generadas a favor de una mayor proyección de las fiestas locales". Ese es el objetivo de la resolución que está prevista aprobar hoy para regular los horarios de todos los locales de hostelería de la ciudad durante las fiestas de San Mateo. El concejal de Licencias y Disciplina Urbanística, José Ramón Pando, anunció que la regulación de este año supondrá un aumento generalizado de la hora de cierre en toda la ciudad entre el 15 y el 24 de septiembre, y de manera todavía más intensa en los negocios situados dentro del Antiguo, que equipararán sus periodos de actividad con los de las casetas de hostelería.

La resolución dispone que se ampliará en una hora las franjas habituales de actividad, de forma que bares, cafeterías, restaurantes y sidrerías podrán cerrar entre semana a las 2.30 horas y viernes, sábado y vísperas de festivo a las 3.30 horas, y si disponen de terraza, media hora antes. Para los locales con música amplificada, el límite será las 4.30 horas entre semana y las 6.30 horas el resto de días. Por último, las discotecas podrán abrir hasta las seis de la mañana y los festivos hasta las 8.30 horas.

La "bula" festiva se estira un poco más para los negocios de hostelería ubicados dentro del área que la resolución delimita entre las calles Argüelles, Jovellanos, Paraíso, Postigo Alto, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Martínez Marina, Cabo Noval, Marqués de Santa Cruz, Escandalera, Rosal y Quintana. En esos casos, y siempre que sea a favor de los negocios, podrán asimilarse al horario de las casetas mateínas, que estarán abiertas hasta las 4 de la mañana los viernes, sábados y vísperas de festivos y hasta las 3.30 el resto de los días.

"Hemos ajustado los horarios de bares y terrazas para que no haya disfunciones con los chiringuitos y San Mateo pueda desarrollarse con total normalidad. Queremos que todos los ciudadanos disfruten ampliamente de nuestras fiestas más populares y que la hostelería y los chiringuitos convivan en armonía", explicó José Ramón Pando. "Estamos mirando para que San Mateo sea un buen San Mateo, para los hosteleros y para los vecinos, y hemos hecho lo que se puede dentro de las ordenanzas y de las peticiones que presentó el sector; algunas las hemos atendido y para otras no hemos llegado a tiempo". Pando se refiere a otras cuestiones que la patronal Otea solicitó que se tuvieran en cuenta para este San Mateo y que por ahora no están previstas, tales como permitir música en directo en las terrazas y que se adelantara el horario de los conciertos para que no interfiriera con los servicios de cenas.

De todas formas, indica José Ramón Pando, también se ha mejorado con los tiempos para pedir licencia de instalación de barras exteriores y prepararse para San Mateo. Las solicitudes se habilitarán esta semana y se recibirán peticiones hasta el 25 de agosto, lo que supone más de un mes de margen para los negocios. "Se trata de ayudar a la economía, y que todo el mundo disfrute de las fiestas, que durante diez días podamos lucir Oviedo con las mejores fiestas que existen", resume Pando.

Por otra parte, las casetas, según confirmaron fuentes de Festejos, mantendrán este año el horario ampliado que en 2022 se aprobó de urgencia, con San Mateo ya en marcha, tras las críticas recibidas a los horarios covid que se habían aprobado inicialmente.