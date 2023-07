"La independencia italiana desestimó todo el legado del dominio español"

–¿De qué manera sigue vigente el Siglo de Oro en la actualidad?

–Es innegable el enorme patrimonio de obras literarias que nos proporciona esta época, basta con citar a Cervantes, un referente para los novelistas, no solamente de habla hispana sino de todo el mundo. El teatro del Siglo de Oro es una joya y sigue representándose con gran aprecio del público en toda España y resto del mundo. Menos, quizá, en el extranjero, aunque todo el mundo conoce a autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca.

–¿En qué medida inspiró el Siglo de Oro a generaciones literarias posteriores?

–La poesía de Luis de Góngora y, en concreto, el arte de las metáforas, tuvo un enorme impacto en la Generación del 27. Las vanguardias y los integrantes de esta generación pensaban que las figuras y metáforas eran las herramientas más importantes del poeta y vieron en Góngora un maestro.

–En aquella época España era una superpotencia mundial. ¿Cree que este hecho fue decisivo para la proliferación de las disciplinas artísticas?

–La monarquía absoluta en Europa tenía mucha riqueza y esto permitió fomentar ciertas artes. Además, el hecho de que España fuese una enorme potencia mundial hizo que se creasen vínculos de tipo político y organizativo con Italia y Latinoamérica, lo que posibilitó la circulación de distintas corrientes artísticas con dichos lugares.

–Dado los estrechos lazos entre España e Italia en aquel momento, ¿qué repercusión tuvo esto para ambas culturas?

–Una repercusión bidireccional, pues ambos países compartieron numerosas experiencias artísticas importantes. Garcilaso de la Vega, considerado el mayor poeta renacentista español, vivió en Nápoles durante muchos años y creó lazos importantísimos con los humanistas napolitanos. Asimismo, el impulso de Petrarca en la poesía española y en toda Europa se dio, en parte, por los vínculos políticos existentes entre ambos países. Sin embargo, durante el siglo XIX arranca en Italia la independencia nacional y se tiende a desestimar todo el legado, todo lo que se había creado bajo la dominación española. Es por ello que hubo durante un tiempo un rechazo de carácter político, que ahora va remitiendo.

–¿Qué peso tiene la cultura hispánica en el contexto global actual?

–Es innegable la importancia de la lengua y cultura hispánicas en el mundo, aunque cada cultura tiene sus sesgos en la apreciación y en la valoración de lo hispánico. En Italia, por ejemplo, durante muchísimos años lo hispánico se ha venido conectando más bien con América Latina, debido a la cantidad de exiliados chilenos que llegaron al país tras el golpe de estado de 1973. Por esta razón la apreciación del patrimonio español peninsular quedó más rezagada

–¿Qué manera es la mejor para promover el estudio de la cultura hispánica hoy en día?

–Es fundamental que la cultura del mundo hispánico circule. Por ejemplo, estaría muy bien que la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, cuya labor en la divulgación del teatro español del Siglo de Oro es importantísima, pudiese ir de gira por Europa. En este sentido, las grandes exposiciones también hacen muchísimo porque difunden, no solo literatura, sino todo tipo de arte en general.

–¿Por qué se elige Oviedo como sede de la decimotercera edición de un congreso de tal relevancia?

–El último congreso, hace tres años, se realizó en la ciudad de Neuchâtel (Suiza) y en esta ocasión consideramos que era el momento perfecto para que un congreso de AISO volviese a España. Además, nos encantó la idea de poder estar en esta ciudad y estamos muy agradecidos por esta acogida.

Una charla sobre Cervantes y Lope inauguró el congreso





El congreso del Siglo de Oro, que durará hasta el viernes 21, lo inauguró ayer Antonio Sánchez, vicepresidente de AISO, con una ponencia sobre Miguel de Cervantes y Lope de Vega para especialistas de la lengua y cultura hispánicas de todo el mundo. El estudio de Sánchez se centra en la obra de Lope, un autor de gran renombre a nivel nacional, aunque no tan famoso en otros países. "No diría que es el autor más reconocido fuera de nuestras fronteras, pues el teatro histórico lo monopoliza Shakespeare o la tradición local que fuere", explica el hispanista, que también recalca la gran importancia a nivel mundial del autor del Quijote: "Cervantes es un escritor muy atractivo porque, aunque la gente no lo haya leído, lo reconoce ya que es divertido y profundo al mismo tiempo". Además de centrarse en el Siglo de Oro, Antonio Sánchez también dio su opinión a LA NUEVA ESPAÑA acerca de las Humanidades, un conjunto de disciplinas que parecen estar, por momentos, relegadas a un segundo plano debido al predominio de las ciencias. "Desde las Humanidades tenemos mucho que decir; el problema con su aplicación es que no es una forma de estudio directa, sino crítica, reflexiva, no obediente. En definitiva, te hace preguntarte por las cosas en general", reflexiona. Para el especialista de la cultura y lengua hispánicas, de nada sirve ser un ingeniero perfecto ni solventar un problema rápidamente sin haber aprendido antes qué implicaciones éticas tiene algo, qué es ser una persona. "Para mí eso se encuentra en las humanidades", afirmaba ayer Antonio Sánchez antes de entrar a una ponencia en una de las aulas de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.