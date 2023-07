A la joven Adela Omid le brillan los ojos cuando habla de su trabajo como periodista de contenidos digitales en Afganistán, su país natal, del que tuvo que huir hace dos años, en cuestión de semanas, para escapar del régimen islámico de los talibanes (mahometanos extremistas). Lo hizo acompañada de su madre, Sakina Hazarah, que ayer la escuchaba entre el público, una mujer valiente, un ama de casa que siempre animó a sus hijas a estudiar y a forjarse un futuro. "Ahora, cuando hablo con mis amigas en Afganistán me cuentan que viven escondidas, que no pueden hacer nada", lamentó Adela Omid.

Esa "nada" hará dos años que llegó el próximo 15 de agosto, cuando los talibanes entraron en Kabul y cambiaron todas las normas de convivencia en un país asolado por numerosas guerras a lo largo de su historia, cruzado por la cordillera del Hindukush y fronterizo con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, Irán, Pakistán, y China.

"Ahora no sabemos lo que pasa en las cárceles; a las mujeres las dañan en partes del cuerpo que no enseñan; también hay muchas desaparecidas", denunció Adela Omid, que relató cómo los talibanes cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y lo sustituyeron por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio. "Las protestas contra la restricciones recibieron como respuesta detenciones ilegítimas y violencia; muchas niñas y mujeres están muriendo por no tener voz", indicó con la voz entrecortada.

En Afganistán, las niñas tienen vetada la educación secundaria y la superior. Antes del actual régimen las mujeres que asistían a la universidad tenían que acudir a aulas separadas por sexos y con el cuerpo cubierto de la cabeza a los pies, entre otras restricciones. "En muchas ocasiones, los compañeros me hacían ver que yo no debía estar en el aula; la mentalidad siempre ha sido muy machista; pero al menos podías moverte y viajar con libertad", recalcó Adela Omid.

A la vez, se fue impidiendo cada vez más el libre acceso a otros espacios públicos a través de la imposición de un rígido código indumentario y la obligaron de llevar un acompañante (mahram) para aparecer en público.

"Los talibanes reprimieron con dureza a las mujeres que protestaban contra estas restricciones en público o en las redes sociales, propinándoles palizas, arrestándolas, deteniéndolas ilegítimamente o arrestando a familiares", manifestó el abogado Gonzalo Olmos, presidente de Amnistía Internacional en Asturias. "La transformación del sistema judicial en aplicación de la sharia, basada en preceptos religiosos, redujo las salvaguardas con las que contaban antes las mujeres y las niñas. En consecuencia, aumentaron las noticias sobre violencia de género intrafamiliar", relató Eva García, catedrática de Biología de la Universidad de Oviedo, y activista de Amnistía Internacional.

"Miles de mujeres están siendo objeto de torturas y desapariciones forzadas, bajo el amparo de los talibanes", remarcó Cristina López, doctora en Derecho Penal y miembro de Amnistía, quien reclamó la necesidad de que se conceda la consideración de refugiadas a todas las afganas que huyen de su país. La Universidad de Oviedo acoge hasta septiembre la exposición "Ellas son la revolución", que tiene entre sus protagonistas a Adela Omid, que iba para periodista y ahora sueña con ser enfermera.