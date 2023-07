CSIF pide al gobierno local que no culpabilice al agente que sufrió el robo de su arma

Representantes de los trabajadores y oposición salieron al paso de la investigación abierta por la Jefatura Superior de Policía de Asturias por la sustracción del arma reglamentaria de un agente de la Policía Local ovetense y la gestión que Seguridad Ciudadana está haciendo del caso. Mientras los sindicatos piden que no se culpabilice al agente que fue víctima del robo, el PSOE quiere saber qué protocolo se sigue en estos casos y pide la máxima transparencia al equipo de gobierno.

El sindicato CSIF emitió ayer un comunicado en defensa del agente que sufrió el robo, para el que pide apoyo, describe como "persona integra y buen profesional" y lamenta la postura del equipo de gobierno: " Pensábamos que culpabilizar a la víctima de un delito era de otros tiempos, pero comprobamos que no", denuncian. El sindicato rechaza que se vaya a abrir un expediente disciplinario "a un compañero que es víctima de un delito" y recalca que CSIF ya pidió hace tres años que el edificio de Seguridad Ciudadana tuviera una sala centralizada con acceso controlado y cámaras de seguridad para custodia del material y armeros. Por otra parte, el sindicato apunta a una posible negligencia en la forma en que se ha gestionado el caso. "Como profesionales de la Seguridad Pública pensamos que las huellas y vestigios deberían de haberse tomado cuando se tuvo conocimiento del delito y no casi un mes más tarde", concluye la nota

El concejal del PSOE Jorge García Monsalve mostró su preocupación ante un hecho, dijo, "muy grave y no aislado". Monsalve pidió "la máxima transparencia" al equipo de gobierno, tanto para esclarecer lo sucedido como para valorar la conveniencia de tomar medidas que reconduzcan la situación. Hoy habrá comisión de Economía y Seguridad Ciudadana y el edil preguntará por el protocolo para la custodia de las armas y la forma en que se aplicó en este caso. "No pedimos claridad sobre este asunto por pedir. Ser claros con los hechos sucedidos es la única forma de corregir los errores que hayan podido estar en el origen de la desaparición del arma. Una cosa está clara: o no hay un protocolo para la custodia de las armas o este falló por alguna razón que desconocemos pero que habría que corregir de inmediato", ha razonado Monsalve.