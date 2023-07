Vecinos de Montecerrao piden trasladar los conciertos de Santa Ana

Las fiestas de Santa Ana de Montecerrao, previstas para la semana que viene, amenazan la tranquilidad de un grupo de vecinos del barrio ovetense. Después de haber "sufrido" en los últimos años una programación que consideran que vulnera la normativa municipal de ruidos, este año se han propuesto dar batalla para que se respete el derecho al descanso de los residentes más próximos al parque Tuero Bertrand, donde se instala el recinto festivo. En un escrito respaldado por 148 familias de la zona, han solicitado al Ayuntamiento un cambio de ubicación y han aportado, para reforzar su tesis, mediciones realizadas durante las fiestas del año pasado. En esos documentos aseguran que se prueba que el emplazamiento de los conciertos, dada su proximidad a las viviendas, no permite organizar allí ese tipo de actividad.

El grupo de vecinos aclara que no están en contra de las fiestas de Santa Ana, sino contra los conciertos, los problemas que suponen y la vulneración de la normativa municipal. "Nuestra queja", explica una de las vecinas implicadas en esta reclamación, "es por el ruido que soportamos, que nos obliga a tener que dejar nuestras casas durante esos días". La iniciativa no pretende acabar con las fiestas de San Ana o de Montecerrao, pero también aclaran que ninguna de esas 148 familias que apoya el recurso enviado al Ayuntamiento pertenece a la asociación que organiza las fiestas. Al revés, su opinión es muy crítica, y consideran que más que un grupo vecinal son "como un negocio con el que se enriquece el organizador pero que en nada beneficia al barrio".

El grupo de vecinos no tiene todavía respuesta del servicio de Festejos, donde ayer, preguntado por este periódico, indicaron que procederán según los informes de los técnicos. En todo caso, en el empeño de sacar los conciertos de allí ya se plantean que si no consiguen nada por la vía administrativa no acudirán a la judicial, puesto que ven su caso equiparable a otros en los que, en Oviedo, la justicia ya impidió ese tipo de actividades por la proximidad a las viviendas, como sucedió en la Losa de Renfe.