Las entidades sin ánimo de lucro del municipio ya pueden solicitar subvenciones para desarrollar proyectos de participación ciudadana. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para pedir ayudas para poner en marcha estas iniciativas.

La cuantía total reservada asciende a 100.000 euros. El Consistorio ha establecido dos líneas. Una para proyectos de actividades, a la que se destinarán 70.000 euros. La otra, con el resto de la aportación, para equipamiento o funcionamiento. Si el importe correspondiente a cada una de las líneas no se agotase, lo no gastado se incorporará a la otra línea para atender solicitudes de entidades que no hayan recibido subvención por falta de créditos. La concesión de las subvenciones se efectúa por concurrencia competitiva.