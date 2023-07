Los ciclos superiores de FP, la formación que más acerca a los jóvenes a la empleabilidad

Existe una amplia oferta formativa disponible para los jóvenes que inician sus estudios tras finalizar el Bachillerato. Cada vez son más los que optan por ciclos de grado superior de formación profesional, pues en ellos las enseñanzas prácticas y el acceso al empleo es mucho más inmediato que en las carreras universitarias.

Podemos tomar como ejemplo el caso de Unendo by AFA, un centro formativo situado en Oviedo, junto al Parque del Oeste, y que además ha sido galardonado con el premio a la Excelencia en 2023 como el mejor centro de FP de España, así como el mejor profesorado.

En este centro se imparten 4 ciclos formativos: Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS), Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), áreas altamente demandadas en el mercado laboral actualmente. En ellas no solo se aprenden los contenidos específicos de cada área, sino que además, a lo largo de los 2 cursos, se accede a conocimientos en materias complementarias: idiomas, emprendimiento, informática, soft skills… obteniendo no solo el título correspondiente del ciclo formativo elegido, sino también una titulación oficial de inglés (Oxford Test of English), de manipulación de alimentos y de monitor de ocio y tiempo libre. Estos aspectos hacen que los alumnos de Unendo by AFA se conviertan en apenas 2 años en activos del mercado laboral, puesto que sus conocimientos una vez finalizados los estudios los capacitan para acceder a puestos de trabajo de forma inmediata, aprovechando entre otras cosas, los contactos y empresas colaboradoras de aquel centro en el que se forman.

Para poder cursar estos ciclos formativos puede acudirse a la enseñanza pública, donde se ofertan algunas plazas (no suficientes para atender toda la demanda), y a centros privados como Unendo by AFA (único centro acreditado privado para los ciclos mencionados en Oviedo). Dada la alta demanda, las plazas suelen agotarse rápidamente así que se recomienda hacer preinscripciones en los centros elegidos lo antes posible.