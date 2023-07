Colloto clama por una conexión en autobús al HUCA: "Estamos al lado, pero aislados"

El trayecto de Colloto al vecino barrio de La Corredoria lleva menos de diez minutos en coche; pero en transporte público la cosa se complica. Yoana Díaz, vecina de esta localidad ovetense, asegura que la opción es la de subir a un autobús de la línea H (la única que atraviesa este núcleo) e ir hasta Parque Principado, hacer un transbordo y de allí al Huca. Eso por carretera; en tren (en Feve) la aventura es más complicada. Con esas, más de un centenar de vecinos de Colloto salieron ayer a la calle para exigir una línea de TUA que achique los tiempos de este viaje y los acerque a las viviendas que están al otro lado del polígono del Espíritu Santo.

Javier Martín, junto con Díaz uno de los promotores de la protesta, asegura que "era el momento de dar un paso al frente". La reivindicación, de hecho, viene de bastante atrás, de hace ya casi diez años. "Queremos que se nos conecte con el HUCA y La Corredoria porque estamos al lado, pero estamos aislados, y hubo algunos años en los que nuestros críos tenían que ir al instituto allí y si perdían el bus escolar ya no tenían forma de llegar a no ser que fueran caminando", asegura Díaz. Han tenido ya varias reuniones en el Ayuntamiento, pero con escaso éxito. "Nos reunimos con el tripartito (el Gobierno que formaron el PSOE, Podemos e IU) y parecían estar dispuestos a negociar una línea rápida, pero no se acabó de materializar, y con el bipartito (PP y Ciudadanos) tampoco, es una reivindicación que viene de lejos, los políticos ya saben del problema", asegura Martín. Díaz agrega: "Nos tienen aislados, también habíamos pedido una conexión con Ventanielles por una acera y un carril bici, pero nada". Cargados con esos argumentos, un centenar de vecinos marcharon por Colloto con un cartel en el que se leía: "Oviedo, escucha, bus ya al HUCA". Junto a ellos, marcharon representantes del PSOE, IU y Vox.