El polémico programa de Alberto Chicote sobre las cafeterías del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) está dando mucho que hablar entre los clientes y pacientes del centro. En la pieza emitida por la Sexta el pasado jueves 20 de julio salieron testimonios escalofriantes sobre las condiciones de salubridad de la cafetería. “Desde platos y cubiertos sucios, hasta cucarachas”, se quejaban muchos de los clientes que tienen familiares ingresados en el hospital. Sin embargo, tras varios meses de la grabación del programa, varios habituales del centro sanitario consultados por LA NUEVA ESPAÑA consideran que la situación ha mejorado, mientras que otros siguen tachando a la adjudicataria de la cantina de ofrecer un servicio “vergonzoso”.

“Comí ayer en la cafetería y el sándwich estaba completamente crudo, por no hablar de la tortilla que estaba malísima. Al final acabé comiendo fuera”, se queja una clienta que tiene a su madre ingresada. Ella trabaja en el hospital avilesino de San Agustín y asegura que en este centro la comida no tiene nada que ver con el de Oviedo. “Está todo muchísimo mejor, se nota que no pertenece al mismo grupo hostelero”, afirma. Lo mismo opina un trabajador del centro. “Como siempre fuera, por la tarde no hay comida y te sirven lo que quedó del día”, comenta. “Esto en el antiguo HUCA no pasaba, todo empezó a raíz de que lo cogiera la empresa actual”, añade.

Dos mujeres están sentadas en una mesa de la cafetería de hospitalización, pues el centro poseé otras dos más. Ambas toman un café mientras charlan animadas Están de acuerdo en que el menú es caro por la calidad que ofrece. Aun así, una de ellas afirma que suele comer fuera de casa normalmente y la comida de la cafetería está bastante bien. “Hoy comí un bocadillo de jamón y una ensalada y estaban riquísimos. La gente se deja influir muy rápido por lo que ven en la tele”, dice la mujer. Su acompañante, por el contrario, es más crítica con el menú del lugar. “El arroz con leche es una pasta incomible y los pinchos de tortilla son bastante malos”, protesta. Además, las dos reconocen que los pescados que sirven en el menú son especies desconocidas, “son asequibles, pero eso de tener que mirar qué pescado estoy comiendo me resulta muy raro”, se sincera una de las clientas.

Detrás de la barra de la cafetería de hospitalización, una de las camareras se queja de lo fácilmente manipulables que son las personas cuando ven algo en la tele. “La gente me saca mucho el tema del programa de Chicote”, dice. Según la joven, los que más se quejan de la situación son los médicos. “El viernes protestaron en la cafetería de personal”, afirma esta. A nivel personal, la joven explica que come todos los días en la zona donde trabaja y considera que el menú está bien”. Asimismo también recalca que desde la empresa insisten mucho en la buena conservación de alimentos. “Miramos cada dos por tres las fechas de caducidad”, asegura.

El personal sanitario, dividido

Respecto al personal sanitario del HUCA, las opiniones son encontradas. “La comida cada vez es peor, los platos principales están muy grasientos y las patatas fritas están blandas como si fuesen del día anterior”, dice un enfermero que tiene claro que, si ya antes de ver el reportaje de Chicote ya no le gustaba la comida, ahora menos. Al igual que las dos clientas de la cafetería, está de acuerdo en que los precios son excesivamente elevados para la calidad de los productos que se sirven. “La ensalada es super pequeña y cara, me he tenido que llevar comida de casa para acompañar”, se queja el sanitario. La cafetería incluye en el menú una opción saludable de preparación de productos a la plancha. Sin embargo, para este enfermero, de sano, no tiene nada. “Está todo bañado en aceite”, afirma.

Otros de sus compañeros del hospital no están de acuerdo con esta opinión. Un grupo de enfermeros están muy sorprendidos de todo lo que se mostró en el reportaje de la Sexta y dan varios testimonios a favor de la cafetería del centro. “No todo es pollo y pavo como dicen en el programa de Chicote”; “en la televisión se exagera mucho todo”; “estuve comiendo muchas veces en la cafetería del hospital y nunca encontré un bicho”, “nunca he tenido problemas, aunque sí que es cierto que la comida deberían de ser más variada”, conversan entre ellos sobre la polémica situación. Una guerra de opiniones que se acaba de levantar en el HUCA y que mantiene a todos con la lupa puesta.