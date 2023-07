Suspenden el juicio a los atracadores de una farmacia al no acudir uno de los acusados

"Solo quiero justicia". Con los ojos húmedos y tono de resignación se manifestaba ayer en el palacio de justicia de Llamaquique la trabajadora de una farmacia de Colloto atracada a punta de pistola el 12 de febrero de 2021. La mujer había sido citada junto al resto de testigos a la vista oral fijada por el juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, pero su viaje fue en balde. El juicio quedó suspendido al no acudir uno de los dos acusados para los que el Fiscal pide 7 y 6 años de prisión.

El fugitivo, con numerosos antecedentes, cuenta con una orden en busca y captura en vigor. Si no se le localizara en las próximas fechas, el otro sospechoso, que sí acudió al juzgado, será sometido a juicio de manera individual.

La boticaria, a la que le robaron 1.800 euros, afirma haber pasado uno de los peores momentos de su vida cuando vio entrar a dos individuos encapuchados, uno de ellos encañonándola. "Me apuntaba directamente, hizo una especie de ademán y solo me salió agacharme", relató hoy la mujer a la puerta de la sala de vistas, admitiendo que "durante un mes" pasó "mucho miedo". "Luego no me quedó otra que tirar para adelante porque tenía que estar allí", añadió.

Los abogados de los dos acusados, Iván Cortina –encargado de la defensa del varón en paradero desconocido– y Francisco Calvo, expusieron la imposibilidad de celebrar la vista oral a la jueza antes de su inicio, accediendo esta a suspender el mismo a la espera de buscar una nueva fecha.