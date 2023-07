"Le auguro a Oviedo un futuro turístico espectacular si crecemos con cabeza"

Luis Suárez Hurlé nació hace 62 años en Oviedo, pero con siete se trasladó a Las Palmas con su familia. Hijo de Bernardo, un belmontín destinado por la empresa Wagon Lits a Gran Canaria, y Victoria Hurlé, una carbayona descendiente de conocidos hosteleros, su pasión eran las letras. Se licenció en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y su curiosidad por los textos de Nietzsche, Hegel y Kant le empujaron a aprender alemán e inglés. Al descubrir su progenitor su control de los idiomas, no lo dudó. «Vente para acá», le dijo, que acababa de fichar por una agencia de viajes orientada a captar turismo germano. En 1985 la familia inauguró el Hotel Principado en Playa del Inglés. El patriarca falleció de manera prematura siete años después. En 2003 abrió, con la colaboración de su hermano Bernardo, el Hotel AC de la Losa, donde ahora están culminando una inversión de 11 millones para aprovechar el impulso turístico de Oviedo y la inminente llegada el AVE.

–¿Cómo acaban unos ovetenses echando raíces en Canarias?

–Mi abuelo era de Cezana (Belmone) y se vino a Oviedo a trabajar como maletero en la estación. Mi padre comenzó a trabajar muy joven en Wagon Lits (trenes hotel) y salió una plaza en Canarias para seis meses. El medio año se convirtió en que allí estoy con dos hijas casi treintañeras.

–¿En qué momento emprenden con el turismo?

–Tras mucho tiempo como director de Wagon Lits, mi padre empezó a representar a una turoperadora alemana para Canarias. En los ochenta abrió el hotel de Playa del Inglés y justo cuando iba a trabajar codo a codo con Pepe Cosmen (histórico dirigente de Alsa), falleció a los 58 años. Entonces cogí yo las riendas y Pepe siguió apoyándome. Fue él quien me animó a abrir un hotel sobre las vías de la Losa, donde mi abuelo había sido maletero.

–¿Así de simple?

–Las cosas habían ido muy bien en Canarias en los 90 y teníamos liquidez. Pepe me ofreció esta posibilidad de volver al origen de mi abuelo y me hizo ilusión, aunque los trámites fueron muy duros. Al ser un edificio construido sobre las vías no había manera de darlo de alta en el Registro de la Propiedad y nadie te daba una hipoteca. Tardamos años, pero llegó a buen puerto.

–No todo sería sentimental.

–Así es. La época de bonanza y la buena ubicación del hotel también influyó.

–Ahora redoblan la apuesta con una inversión de once millones...

–En 2019 ya se veía venir un crecimiento turístico en Oviedo. Planteamos la necesidad de arreglar las habitaciones y luego, al ver que el turismo crecía, decidimos seguir adelante. Los datos de AENA hablan de un crecimiento del 51% de viajeros a Asturias. Toda esta renovación viene por estas buenas cifras.

–¿Ve potencial turístico a la ciudad?

–Hombre, acabamos de meter 11 kilos en esto. Sin duda, la marca «Oviedo, origen del Camino» ha sido un acierto. Ahora vas a las ferias y ves una marca reconocida. Se están haciendo las cosas bien y eso se nota en los números. Además, la gastronomía es espectacular y la limpieza, no hay comparación con otras ciudades. Le auguro a Oviedo futuro turístico espectacular, pero debemos tener cabeza.

El impacto del AVE será muy positivo porque tenemos mucho turismo desde Madrid

–Explíquese.

Siempre y cuando no empiecen a crecer los pisos, rollos de masificación. No es tan importante el número de pasajeros como el impacto económico que representan.

–¿Cuáles son sus raíces ovetenses?

–Mi madre era de una familia muy de Oviedo. Nació en la calle Principado. Mi abuelo, Guillermo Hurlé, jugaba en el Real Stadium, tengo una foto de él jugando con Santiago Bernabéu. Era funcionario de Hacienda y tenía el Café Español y Casa Rey, lo que luego sería el Pelayo.

–¿Tiene recuerdos de infancia de la ciudad?

–De ver a la osa Petra en el Campo, pero tengo muchos recuerdos del Campo. Como anécdota, con seis años me echaron del colegio de la Gesta porque me escapé y estuve perdido por la ciudad.

–¿Goza de buena salud el turismo canario?

–Aún falta por recuperar. No hubo un subidón tras el covid como aquí. Tenemos un problema de plazas de vuelo y precios competitivos. Quebraron tres compañías y encarecieron los billetes.

–¿El AVE revolucionará el turismo en Oviedo?

–Creemos que sí. En LA NUEVA ESPAÑA leí estudios positivos y negativos, pero creo que las infraestructuras y el progreso siempre son buenos. Calculo que el 30% del turismo asturiano es de Madrid y el AVE reforzará la llegada de gente de la capital.

–¿Qué objetivos se fija para el futuro?

–Estamos intentando un proceso de remodelación integral del hotel de Canarias. He tenido una reunión con el nuevo alcalde de San Bartolomé de Tirajana y creo que las cosas pintan bien. Está en un sitio idílico y tiene mucho potencial.