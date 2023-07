Satisfacción en La Florida y La Corredoria por el acelerón de sus institutos tras años de retrasos

"A la cuarta parece que ya va la vencida". Lo dice Sonia Ribero, portavoz de las asociaciones de madres y padres de los alumnos de los colegios del populoso barrio de La Corredoria. La cuarta intentona es la de construir el nuevo instituto, el segundo de una de las principales zonas de expansión de la ciudad. Las obras van, tras años de retrasos, viento en popa, y el armazón del edificio educativo ya toma forma. Eso ocurre al norte de la ciudad; al oeste, en el barrio de La Florida, la consejería de Educación divulgó hace unos días un vídeo en el que se muestra la marcha de los trabajos de su futuro instituto a vista de dron y en el que se muestran las entrañas del centro educativo, que va levantando cabeza. Se cumple de esta forma una vieja aspiración de dos barrios que veían desde hace años cómo su población juvenil crecía sin pausa, mientras que los equipamientos educativos no maduraban a la misma velocidad. En ambas zonas llevaban más de una década reclamando la construcción de ambos institutos.

Las obras, por lo tanto, van tomando velocidad después de sucesivos y flagrantes retrasos. La meta es que el de la Florida pueda comenzar a recibir estudiantes en septiembre de 2024 y, el de la Corredoria, un año después. Antes habrá que equiparlos. Así están las cosas por estos barrios:

La Corredoria.

Es el barrio más populoso de la ciudad y su único instituto se había quedado pequeño nada más nacer. Lleno a rebosar. Por eso, los vecinos iniciaron hace ya años frecuentes movilizaciones para exigir un segundo centro educativo para los adolescentes de la zona. Hubo cuatro intentos de poner el proyecto en marcha y todos fracasaron por alguna u otra razón. Por eso Ribera asegura que espera que a la cuarta vaya la vencida. "La verdad es que ahora no nos podemos quejar, porque se ve que la cosa avanza. Ya era hora, esperemos que el resultado de las elecciones no influya", asegura la portavoz de las AMPAs. Las obras de este nuevo y ansiado instituto fueron adjudicados a finales del año pasado por algo más de 17 millones de euros después de que Educación tuviera que aumentar considerablemente el coste del proyecto para hacerlo más atractivo. Antes de eso, los vecinos habían elevado notablemente el tono de sus protestas. Durante una de ellas llegaron a plantar unas lápidas de cartón en la misma parcela en la que ahora trabajan sin descanso los operarios de las tres compañías ovetenses que, finalmente, resultaron adjudicatarias de las obras. Se trata de una unión temporal de empresas (UTE) formada por Taller de Urbanismo e Ingeniería, Ogensa y Esfer. Ribero asegura que espera que una vez finalizados los trabajos de construcción no haya problemas con el mobiliario y se pueda empezar el curso con normalidad. El desahogo es necesario, el otro instituto cuenta con más de un millar de estudiantes matriculados, muy por encima de su capacidad.

En la parcela donde se están desarrollando los trabajos –anexa al colegio Carmen Ruiz Tilve– los camiones y operarios de estas compañías mantienen un ritmo acelerado. El edificio se asienta en un terreno de mil metros cuadrados, y el futuro instituto tendrá 24 unidades (16 de Educación Secundaria Obligatoria y 8 de Bachillerato), además de un polideportivo. Educación es cauta y asegura que "las obras van bien", aunque entre los vecinos ya se palpa cierta ilusión al ver cómo una de sus viejas reclamaciones va tomando forma y altura. La primera vez que se habló de hacer un nuevo instituto en el barrio fue en 2012, hace más de una década. Por aquel entonces, la administración regional aseguraba que los trabajos estarían terminados tres años después, para 2015. Evidentemente, no fue así.

La Florida.

El nuevo instituto de este barrio del oeste de la ciudad tiene una historia similar al de La Corredoria. El presidente de la asociación de vecinos, Modesto López, recuerda que fue en 2014 cuando el Ayuntamiento le cedió la parcela al Principado para que se iniciaran los trabajos, después de mucha batalla vecinal. Ahora, López no oculta cierto entusiasmo porque el edificio empieza a ser una realidad. "Va viendo en popa y parece que mientras no haya anomalías va a ir todo bien. De momento lo que se ve es que la cosa sale por fin adelante", afirma. El proyecto se adjudicó en octubre de 2021 por un importe de 7,4 millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Construcciones Alea y Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones.

Fueron estas compañías las que firmaron el vídeo que hace unos días divulgó Educación en sus redes sociales y en las que un dron graba la marcha de los trabajos. El esqueleto de edificio va muy avanzado y, según las últimas declaraciones de Educación, se van a cumplir los plazos previstos. López matiza que las obras en sí deberían de estar finalizadas en febrero del próximo año y a partir de entonces ya solo quedaría pendiente el equipamiento del inmueble.

El proyecto, como el de La Corredoria, ha pasado por importantes contratiempos. Por ejemplo, el Principado tuvo que rescindir el contrato que había firmado en 2019 con la UTE Iguar-Ceteco por valor de 6,2 millones después de que esta unión de compañías alegara que las obras se les encarecían porque tenían que eliminar algunas tierras contaminadas que habían localizado al iniciarse los trabajos sobre el terreno.