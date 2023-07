Canteli: "El avance del PP en Asturias se basó en el buen resultado de Oviedo"

El PP asturiano está a la espera de cómo se desarrollen las conversaciones de Núñez Feijóo para lograr apoyos para su investidura para llegar al Gobierno, pero la sensación es "agridulce". Ese término empleó el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, al referirse a una "victoria pero que es poca victoria". "Hay que ver qué pasa, cómo Alberto (Núñez Feijóo) maneja las cifras que tenemos y logra consolidar un gobierno presidido por él". "Es difícil", admitió Canteli, pero "ha que trabajarlo".

El portavoz y líder del PP asturiano, Diego Canga, participó ayer en la junta directiva nacional celebrada en la sede madrileña de Génova. Canga expresó su confianza en la capacidad de negociación de Feijóo: "Es un negociador muy hábil, y estamos muy cerquita".

Sobre los resultados del PP en Asturias, Canga destacó la "victoria holgada" que han logrado los populares y trasladó la felicitación a todo el partido. Sobre esos resultados, el alcalde de Oviedo indicó que el resultado fue "muy importante" y atribuyó la subida al "buen trabajo realizado y al orden".

Canteli señaló además que el avance del PP en Asturias es "un avance basado básicamente en los resultados de Oviedo" y destacó la campaña realizada por el partido en la capital asturiana: "Los miembros de mi equipo trabajaron mucho, tirando de la gente y pidiendo que fuera a votar; así obtuvimos un resultado magnífico que tira del PP de Asturias".

El alcalde de Oviedo también afirmó que aun en el caso de que Núñez Feijóo no consiga la presidencia del Gobierno, debería continuar liderando el PP. "No estoy en el partido, lo sabéis; pero lo conozco desde hace 20 años. No llegamos por poco, por eso merece una segunda oportunidad como mínimo", aseguró el alcalde de Oviedo. Canteli expresó que "a España le vendría bien un presidente del talante de Alberto (Núñez Feijóo)".

Por su parte, Diego Canga resaltó que la victoria del PP en Asturias supone un hito porque "son los mejores resultados en muchos años". El líder del PP asturiano también resaltó su confianza en que las conversaciones iniciadas por Feijóo lleguen a buen puerto: "nos ha dicho que ya ha hablado con Coalición Canaria y UPN y que las sensaciones son buenas; estamos únicamente a cinco escaños", destacó.