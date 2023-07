Los hermanos ovetenses Lanza triunfan en México: "Estamos haciendo lo que hacían los emigrantes asturianos"

El 23 de abril de 1985 nacía en Oviedo Jesús Lanza Losa. Cinco minutos después le acompañó su gemelo, Enrique Lanza Losa. Y así siguen hoy, el uno muy cerca del otro. Estos hermanos ovetenses, hijos de Gemma y Onofre, sí han cambiado en una cosa: sus acentos ya no son asturianos, sino latinoamericanos: mexicano en el caso de Jesús, más colombiano en el caso de Enrique. Y hay otro aspecto en el que son muy parecidos, pero diferentes. Después de casi dos décadas de trayectorias entralazadas en el mundo financiero –con idas y venidas a ambos lados del Atlántico, pero siempre con México como punto de anclaje–, cada uno de los hermanos dirige ahora su propia sociedad de inversión: la de Enrique en bienes raíces, la de Jesús en el sector educativo. En ambos casos, con actividad intensa y horizontes prometedores. Por ejemplo, la empresa fundada por Jesús, Lottus Education, gestiona seis universidades privadas mexicanas, con casi 100.000 alumnos.

"Estamos haciendo lo que hacían los emigrantes asturianos en México hace 80 o 90 años", dice Enrique en conversación con LA NUEVA ESPAÑA desde Miami. Lleva allí desde 2021, pero en apenas unos días se establecerá de nuevo en México D.F., donde ya vivió hace años y donde volverá a reencontrarse con Jesús. Cuando hace más de una década llegaron al país norteamericano por primera vez, vivían juntos y se repartían el coche durante la semana. Ahora las cosas son distintas, ya que ambos han formado familia: Jesús está casado con una mexicana y está a punto de ser padre por tercera vez; la esposa de Enrique es colombiana y tienen tres niños (curiosamente, dos de ellos gemelos).

Enrique y Jesús estudiaron Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo y, en el último año de carrera, cuando ambos ya mostraban interés por el sector financiero, obtuvieron una beca de la Cámara de Comercio ovetense para completar sus estudios en la prestigiosa London School of Economics (LSE). Terminados los estudios, decidieron adentrarse en las finanzas. "Todo el mundo me decía que la gente más capaz trabajaba en banca de inversión", recuerda Jesús.

En verano de 2007, éste desembarcó en México D.F. para trabajar en Citi, uno de los gigantes del sector. Un año después lo hacía Enrique, primero en un fondo minero del mexicano Grupo Salinas, muy potente en el país, y después en Credit Suisse.

A partir de ahí los gemelos iniciaron una etapa de desarrollo profesional que a lo largo de una década los llevó en distintos momentos, y nunca a la vez, por varias firmas (Goldman Sachs, Citi, Cerberus...), capitales financieras como Nueva York o Londres y países latinoamericanos como Colombia o Chile.

En 2021, Enrique decidió independizarse y creó en Miami, junto con otro socio, la sociedad Marea Group, con la que invierte en bienes raíces de sectores como las manufacturas, con particular énfasis en el "nearshoring", la externalización de servicios en territorios cercanos, una tendencia en auge que aplican las empresas estadounidenses en México. Por este motivo regresa ahora al país azteca.

Por su parte, su hermano fundó con dos socios –el gijonés Ángel Álvarez y el mexicano Guillermo Zambrano– el fondo Lottus Education, con el que adquirieron en un primer momento la Universidad Tres Culturas, en la que fue una de las operaciones más potentes en la educación superior del país. Después hubo muchas más.

Jesús y Enrique siempre han tenido un pacto no escrito: no trabajar juntos. "Pensamos muchas veces en asociarnos, pero llegamos a la conclusión de que, por el bien de nuestra salud mental, no era lo correcto. La ventaja de que no trabajemos juntos es que nos podemos ayudar sin recriminarnos nada", dice Jesús, ovetense con acento mexicano.