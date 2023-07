Canteli lleva el convenio de La Vega al Pleno pese a los reparos de la oposición

El convenio urbanístico para recuperar los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega se votará en el Pleno a pesar de los reparos de todos los grupos de la oposición. El PP se valió este martes de su mayoría en la comisión de Urbanismo para incluir en el orden del día de la sesión ordinaria de este viernes la votación de un documento en el que PSOE, IU-Convocatoria y Vox aprecian deficiencias. Los socialistas votaron en contra alegando «falta de rigor en la tramitación», mientras la coalición de izquierdas opto por la abstención entre peticiones de aplazamiento de votación, y Vox, que no acudió a la comisión, exigió aclarar la tasación de los edificios que pasarán a manos municipales.

El concejal de Planeaminento, Nacho Cuesta, defendió a la salida de la comisión las bondades del acuerdo a tres bandas con el Principado y Defensa para convertir los 120.000 metros cuadrados de la antigua factoría en un recinto con usos culturales, empresariales y residenciales. A su juicio, las quejas de la oposición no tienen fundamento. «Están poniendo excusas para no amparar un proyecto que es objetivamente bueno para Oviedo», declaró, subrayando que se han presentado informes técnicos positivos de todas las áreas, así como del secretario general del Consistorio.

El segundo teniente de alcalde del gobierno de Alfredo Canteli se mostró crítico con la exigencia de la oposición de izquierdas de aplazar la votación del convenio. «En los primeros seis meses del año tampoco lo creían oportuno», indicó en referencia a las peticiones realizadas en periodo electoral por el candidato socialista, Carlos Fernández Llaneza, en las que reclamaba dejar en manos de la nueva Corporación la aprobación del acuerdo entre las tres administraciones.

El socialista Juan Álvarez Areces argumentó la postura de su grupo en una supuesta «falta de rigor en la tramitación». El edil echa en falta una tasación de los terrenos y los aprovechamientos urbanísticos en el convenio, así como constataciones explícitas del apoyo del Principado al texto. «No estamos de acuerdo con el desarrollo que está llevando el gobierno local con este asunto», declaró Álvarez, especialmente crítico con el hecho de aprobar «un asunto tan importante» en plena temporada estival. «Se limita la participación ciudadana al mínimo, pues el periodo de alegaciones coincidirá prácticamente con el mes de agosto», denuncia, aclarando que «la postura política» del grupo municipal sobre el convenio la desvelarán durante el Pleno.

Gaspar Llamazares, por su parte, optó por la abstención tras solicitar «el aplazamiento de la votación sobre el convenio en tanto no se clarifique quiénes son los firmantes». A juicio de Llamazares, no está claro si el acuerdo para la recuperación de los terrenos debe firmarse con Defensa o con el ministerio de Fomento. La formación recuerda que el Consejo de Ministros del pasado 9 de mayo aprobó que Vivienda compraría distintos terrenos de Defensa para construir pisos de promoción pública. Sin embargo, este acuerdo, en el que se incluyen los terrenos de la fábrica, no figura en ninguna parte del convenio. «Nuestra abstención responde a la precipitación y la poca claridad respecto a la naturaleza del convenio», indica la coalición.

El propio Nacho Cuesta reconoce que la ausencia de menciones a este acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez «es una cuestión que introduce alguna incertidumbre», pero se mostró confiado en que las tres partes implicadas podrán escenificar la firma del acuerdo definitivo dentro de unos meses, siempre y cuando se conforme un nuevo gobierno central.

En el caso de Vox, la concejala Elena Figaredo centró sus peros al texto en la falta de cifras económicas concretas. «En el expediente falta la valoración que tienen los edificios que recibe el Ayuntamiento del Ministerio después de la urbanización», señaló, añadiendo que «no se puede juzgar sin saber si la compensación del exceso de obligaciones asumidas en la urbanización es equiparable al valor de la edificación que recibiremos». A juicio de la concejala, «no es lo mismo pagar cuatro millones de euros por algo que vale 3,5 millones, 5 millones o 200.000 euros».

Los planes del Ayuntamiento pasan por aprobar este viernes inicialmente el convenio para iniciar un periodo de información pública de un mes. «Nos llevará un tiempo estudiar con rigurosidad las alegaciones. Dependerá de qué se alegue y cuántas alegaciones se presenten, pero nuestra intención es firmar cuanto antes», desgranó el edil de Planeamiento.