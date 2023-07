"Hay que disfrutar; si no, no lo hará el público", la receta de los "talentos" del taller de La Castalia

"Quien no se sienta un poco nervioso al subir al escenario, no está vivo". Lo recalca el venezolano Ángel Simón, barítono, que está a unas horas de subirse al escenario del teatro Filarmónica para afrontar el concierto escenificado con el que se clausura el VIII Taller Internacional de Ópera y Zarzuela organizado por la Asociación Cultural La Castalia. Será a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo, y las puertas se abrirán a las 19.30 horas.

Los solistas y el resto del equipo artístico se preparan con nervios, pero muy emocionados, para la gran actuación en el teatro de la plaza Porlier. Ángel Simón, en concreto, tendrá que darlo todo en varias piezas de las óperas "Don Giovanni", "Katiuska" y "Madame Butterfly", las tres que cuentan con su buena voz del total de 10 obras cumbres de la ópera y la zarzuela que se podrán escuchar esta noche interpretadas por cantantes líricos que han pasado dos semanas en Oviedo en un programa intensivo de perfeccionamiento. Formaban ese grupo de alumnos las sopranos Pilar Cuadrado, Silvia Llera, Lourdes Simón y Analy Velásquez; la mezzo María Heres; el contratenor Mikel Malda; los tenores Enrique Parra y Daniel Vargas, y el barítono Ángel Simón.

"Esta es una oportunidad para apostar por el talento y que nunca se pierda", afirma Begoña García-Tamargo, profesora de canto y directora artística del taller de doce días que imparte la asociación cultural. Dicen los solistas que su dedicación principal y su misión es visibilizar que "la ópera no ha muerto, está más viva que nunca y no solo es algo para personas mayores".

Este año, la joya del concierto de clausura es la interpretación de la obra "Madame Butterfly". Al menos es "el número que más ha costado armar", confiesa el contratenor Mikel Malda, que siente el arte lírico como una "forma de volver a nacer".

Humildad, valentía y mucha preparación son las claves para hacerse un hueco en el mundo artístico y son las que los solistas han estado aplicando a lo largo de estas casi dos semanas de taller intensivo. "Es fundamental que los artistas aprendan a manejarse en el escenario, especialmente en los números de conjunto", explica Susana Gómez, directora de puesta en escena, que también añade que este curso siempre les sirve a los jóvenes cantantes como un avance en su carrera profesional. "El verdadero artista se transforma, es increíble la evolución y el crecimiento de este elenco", confiesa emocionada García-Tamargo, que junto a Susana Gómez, Mario Álvarez, Yelyzaveta Tomchuk, Ana Cristina Tolívar, Tomás Zorzo, Borja Roces y Mario Bueno ha formado parte del taller como profesores.

Durante los ensayos, los cantantes líricos no sólo aprenden a contar una historia con su voz, sino también a expresarla corporalmente, algo fundamental a la hora de subirse a un escenario ya que, como recalca Susana Gómez "es el cuerpo el que comunica", no sólo la voz.

La mezzosoprano María Heres, a la que hoy se podrá escuchar como la "Carmen" de Bizet, la Santuzza de "Cavallería Rusticana" y la Suzuki de "Mamama Butterfly", confiesa que en lo personal le va a tocar embridar sus nervios porque "una vez que te subes al escenario tienes que disfrutar, si no, tampoco lo hará el público". Algo así le pasa a su compañero Ángel Simón, que confiesa que "al principio estoy aterrado, pero luego salgo al escenario y se me olvida". Simón, al igual que el resto de sus compañeros, tiene claro que el principal reto que tendrán hoy por delante y, si todo va bien, el resto de sus vidas, es que sobre el escenario toca "disfrutar al máximo y notar la satisfacción del público" por lo que has hecho. Algo que para todos los participantes en el taller de La Castalia es como un regalo, pues tal es la pasión por su trabajo que lo sienten como "una forma de vida".