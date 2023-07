El análisis técnico detecta 32 árboles enfermos en el Campo de San Francisco

Oviedo no quiere más sustos. Tras la caída de un plátano de 150 años y más de diez metros de altura el pasado sábado en las inmediaciones del paseo de los Álamos, el Ayuntamiento refuerza la prevención frente a posibles nuevos desplomes en el Campo de San Francisco. Para ello, la concejalía de Parques y Jardines adelantó a este miércoles el inicio de una revisión que se centrará en 32 árboles dañados, cuya salud iba a ser evaluada durante el próximo otoño. Una labor para la que técnicos especializados utilizan un innovador sistema de diagnóstico, similar a las resonancias que se practican a los humanos.

Según el responsable del servicio municipal de Parques y Jardines, Juan Carlos Menéndez, el "pulmón verde" capitalino cuenta actualmente con 910 árboles. De estos, 32 ejemplares presentan un alto grado de podredumbre que pone en peligro su estabilidad, por lo que deben ser examinados de forma más exhaustiva. "Valoramos la salud del árbol, pero sobre todo el efecto diana, es decir la probabilidad de que caiga sobre un espacio transitado", explicó Menéndez.

La inspección de los ejemplares señalados se está llevando a cabo por dos técnicas forestales de las empresas FCC y Perica Obras y Servicios, Mariana Escotet y Lorena Meléndez. Para este procedimiento se sirven de un tomógrafo sónico, un instrumento de medición de la densidad de la madera. Su funcionamiento, aclaran las técnicas, es similar al de un aparato de resonancia. Su mecánica es sencilla. Se colocan varios sensores transmisores de sonido alrededor del tronco. Los técnicos golpean con un martillo uno a uno todos los dispositivos y así el aparato calculan lo que tarda el sonido en atravesar la madera. "Cuanta más alta sea la velocidad captada, menos deteriorado está el árbol analizado", aclara Escotet.

Con este aparato, las técnicas contratadas por el Ayuntamiento hacen una medición del estado de podredumbre del árbol a varios niveles, en diferentes secciones del tronco. "Esto es un instrumento de apoyo que siempre sigue a una evaluación visual del árbol", cuenta Escotet, quien pone como ejemplo que "si vemos que un fresno tiene una oquedad en la base, empezamos a mirar por ahí para ver hasta dónde se extiende el daño".

En el caso del árbol caído el sábado pasado, Menéndez admite que "no supimos interpretar bien el daño que tenía por debajo del suelo". Tanto él como José Ramón Pando, edil de Urbanismo y Servicios Básicos –donde se engloba la competencia de Parques y Jardines–, sostienen que el incendio que sufrió el plátano en su base en marzo no tuvo ninguna repercusión en su caída. El deterioro del árbol, sospechan en el Consistorio, pudo iniciarse a raíz de las obras del Paseo de los Álamos en 1966. "Los árboles se pudren lentamente, por lo que las consecuencias que una obra tiene sobre ellos no siempre se detectan al momento", asegura Menéndez.

De todos modos, el jefe de Parques y Jardines asegura que es habitual la realización de talas preventivas en el Campo. "Cada año solemos talar algún ejemplar cuyo estado de salud lo recomienda", añade.