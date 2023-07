Antonio González-Busto: "Sin abogacía no hay verdadero Estado de derecho"

La abogacía es un pilar fundamental del Estado de derecho. Y sobre ese pilar construyó el nuevo Decano del Colegio de Abogados de Oviedo Antonio González-Busto el discurso posterior a la toma de posesión en el que juraron o prometieron sus cargos los nuevos miembros de la Junta de Gobierno y de la Asamblea Permanente. Una apuesta sin fisuras por el compromiso de su profesión con los principios fundamentales del orden constitucional: libertad y justicia.

Hubo, pues, un mensaje ilusionado e ilusionante al que añadió otro de calado más personal: la soledad con la que va acompañada esa dimensión constitucional.

En presencia de anteriores decanos y del equipo saliente, ante las miradas emocionadas de amigos y familiares, González-Busto –al que cedió el testigo Luis Carlos Albo con un rotundo "¡Viva la abogacía!" y con el que se fundió en cordial abrazo– lanzó un encendido elogio al Estado social y democrático de derecho que se sostiene sobre una Constitución que dibuja la clave de bóveda de todo el sistema: el imperio de la ley. "No hay nada por encima de la ley, ni existe nadie que pueda situarse por encima de la ley".

Todas las proclamas constituciones, advirtió, "sirven de poco si carecen de efectividad". Y aquí entra en acción la única profesión que figura mencionada en la Constitución ¡por dos veces! Sí, la abogacía. Que, remarcó el nuevo decano, "enlaza de manera directa y esencial con dos de los principios fundamentales del orden constitucional: libertad y justicia". Dos casos elocuentes: "Cuando un ciudadano se ve privado de su libertad bien por las fuerzas policiales, o bien por decisión judicial, contará necesariamente con el auxilio de un abogado. Y de igual manera, cuando deba reclamar que se le haga justicia por considerar conculcados sus derechos, también contará con asistencia letrada ante los Tribunales".

Y aquí llega el punto clave: si la abogacía es esencial para respirar libertad y justicia, "dos de los cuatro principios fundamentadores de nuestro orden constitucional, es posible afirmar que sin abogacía no está garantizada la libertad, sin abogacía no está garantizada la justicia y, en definitiva, sin abogacía no hay verdadero Estado de derecho".

Palabras mayores acompañadas por un pespunte que bien se podría calificar de íntimo. González-Busto subrayó –y recordó– que esta profesión "con dimensión constitucional es ejercida, siempre, en soledad. Soledad para escuchar al cliente. Soledad para estudiar el asunto que es confiado. Soledad en el Juzgado, al comparecer ante el Tribunal que tiene que enjuiciarlo. Soledad desconcertante para esperar durante meses la notificación de una resolución demorada. Soledad angustiosa, en no pocas ocasiones, cuando toca comunicar al cliente que el resultado obtenido no ha sido el esperado. Soledad, también, en el momento de abandonar la profesión, acceder a la jubilación y descubrir que tras toda una vida de trabajo no se puede disponer de una prestación económica que garantice una existencia digna".

Una realidad, atención, "respecto de la que los abogados debemos reflexionar en profundidad, antes de expresar opiniones o quejas no siempre correctamente fundamentadas, que pueden comprometer la solvencia misma de nuestro tradicional sistema de previsión. Por más que esa soledad probablemente no pueda ser superada nunca de manera completa, sí puede aliviarse mediante la agrupación, mediante la integración de cada solitario abogado en un Colegio profesional que proporciona una fuerza que ni se posee individualmente ni se puede ejercer de forma aislada".

Y ahí juega un papel fundamental el Colegio de Abogados cuyo Decanato acaba de asumir: "Una entidad que haga posible que la abogacía se integre profundamente en la sociedad, permeándola y participando en ella de forma visible, en unión de toda clase de organizaciones sociales, señaladamente, de la mano de la Universidad, en la que todos los abogados nos hemos formado y de la que nunca debemos separarnos".

La Universidad, recordó –y subrayó– "a la que muchos abogados vuelven la espalda tan pronto se licencian o gradúan, es depositaria de un valiosísimo caudal que la abogacía debe explotar". Propuso "una formación continua bidireccional: de la Universidad hacia la abogacía y de la abogacía hacia la Universidad". Una sentencia que no admite recurso: hay que buscar la ejemplaridad y tratar de que ese ejemplo se convierta en inspiración para todos quienes ejercen la abogacía". Y así se recuperará "el reconocimietno social que le es debido y el respeto del que es acreedora".