El maestro Pedro Ginés mueve ficha

Al mediodía, catorce niños y jóvenes esperan, expectantes, en sus sillas, ante los tableros de ajedrez y con las piezas perfectamente ubicadas, en el patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Minutos más tarde comenzará la partida simultánea que les enfrentará a Pedro Ginés, que se proclamó hace cinco años campeón del mundo sub 14. El Maestro Internacional zaragozano, número uno del ranking en el IX Open "Ciudad de Oviedo" que reúne esta semana a 200 jugadores de más de 20 países, saluda a su primer rival e inicia la partida.

Minutos antes destacó que el mundial conquistado supuso "un antes y un después". Fue "increíble y desde entonces me estoy dedicando al ajedrez, que es lo que me gusta", comentó. Ginés animó a los niños a "jugar y a disfrutar". Este es, destacó, "un juego duro, en el que no hay excusas y que puede ser frustrante, porque es difícil progresar, pero es un reto muy bueno para la mente".

El joven ajedrecista, que empezó a competir con seis años, y en un mes jugaba con los de sexto curso, se está planteando intentar participar el próximo año en otro mundial, de la categoría sub 20. "Pero es muy difícil", recalcó.

Entre sus rivales en la partida simultánea de ayer se encontraba el francés Hugo Bailleul, de 11 años. "Es la primera vez que participo en el torneo", aseguró. El pasado año acudió a Asturias de vacaciones, donde su madre había recalado cuando estudiaba dentro del programa Erasmus, y entró en contacto con los organizadores del Open "Ciudad del Oviedo", el Club de Ajedrez Ciudad Naranco. Este año es uno de los 200 jugadores y ayer pudo enfrentarse a un rival que conquistó el mundial sub 14 en 2018.

Bailleul, que representa a Normandía en los campeonatos que se celebran en Francia y reúnen a los institutos, jugó el pasado martes una partida de tres horas. "Me gusta mucho jugar y la táctica", dijo.

En la partida simultánea también participaron Ignacio Cano y Roque Ordiz, que fue el último rival al que ganó Ginés tras más de hora y media. Ambos coincidieron, tras la partida: "Es muy bueno". Elogiaron su juego y aseguraron que disfrutaron. "Es durísimo", añadió Ignacio Cano, que aprendió a jugar al ajedrez con su padre y después en el colegio. Ahora acude al igual que Roque Ordiz al Club de Ajedrez Ciudad Naranco. "Practicamos todos los días un poco", indicaron los dos jóvenes ajedrecistas, tras enfrentarse a Pedro Ginés en la partida simultánea.

La competición sigue hoy en el Palacio de Congresos y Exposiciones. También se celebrará, el sábado, un concurso de resolución de problemas de ajedrez en homenaje al ovetense Efrén Petite. El torneo, que ha aumentado su participación en esta edición, se clausurará el domingo con la ceremonia de entrega de premios en el Calatrava.