El Ayuntamiento refuerza su buena salud financiera: un millón de superávit en 2022

El primer pleno ordinario de la nueva Corporación ovetense (el anterior había sido de constitución) duró solo una hora y media; no hubo grandes broncas; se desarrolló con el equipo de Gobierno y la oposición buscando puntos de acuerdo; y poniendo de manifiesto la buena salud económica del Consistorio, que cerró el pasado ejercicio con un superávit de 1,12 millones de euros en sus cuentas. El PP había decidido retirar del orden del día la aprobación del convenio urbanístico entre el ministerio de Defensa, el Principado y el Ayuntamiento para la reordenación urbanística de la Fábrica de Armas de La Vega. El texto quedó pendiente para la próxima sesión plenaria, el 5 de septiembre, para incluir en su redacción una cláusula en la que se especifique que Defensa va a transferir su suelo al ministerio de Transportes (en el que está integrado el área de vivienda) para levantar un millar de pisos de alquiler asequible. Se trata, aclaró el alcalde, Alfredo Canteli, de un trámite. "No hay nada raro, esto no cambia la relación que tenemos con el Ministerio", dijo.

Salvo ese escollo de última hora, el Pleno resultó bastante plácido. Tanto que Canteli lo cerró agradeciendo el "tono constructivo" de los grupos de la oposición y con el deseo de que, a partir de ahora esta sea la tónica a seguir. Con ese nuevo clima constructivo de fondo, el Ayuntamiento aprobó la incorporación de 20,8 millones de euros del remanente al presupuesto municipal. La medida salió adelante con el voto en contra del PSOE y la abstención de IU Convocatoria por Asturias y de Vox. Durante la presentación de la medida, la nueva concejala de Economía, Leticia González, resaltó la "excelente salud financiera de las arcas municipales". Y agregó: "Contamos con recursos y por la gestión que se está haciendo y que se lleva tiempo haciendo tenemos capacidad de endeudamiento". Más al detalle, esta ampliación de crédito tiene como principal objetivo reducir el endeudamiento municipal. A ello se destinarán 18 millones. El resto irá destinado a cubrir la desviación en las cuentas de la empresa municipal de transportes (TUA) debido al encarecimiento de los combustibles; y para el servicio de limpiezas. El más crítico con esta desviación fue el concejal del PSOE, Javier Ballina, nuevo en el Pleno, que echó en falta una mayor ambición inversora por parte del Consistorio. Ante las críticas, Leticia González aseguró que la ejecución del gasto en 2022 superó las de años anteriores de forma muy significativa. Dijo que había sido la más elevada de la historia, con 246 millones de euros. Reconoció que el porcentaje de ejecución del capítulo de inversiones es bajo, del 18,7%, pero justificó que se debía a las circunstancias extraordinarias vividas durante estos últimos años por culpa de la pandemia del coronavirus y a la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania. En ese punto hubo desencuentro, pero en otros sí que llegó al acuerdo. Por ejemplo, la concejala Sonia Fidalgo (del PSOE) propuso ampliar a la zona rural la actividad cultural "Cine a la luz de la luna", una proposición que el equipo de Gobierno acogió con buenos ojos. Fidalgo hizo el final de su intervención en asturiano, lo que llevó a la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, a señalar que no la había entendido. Aunque finalmente fue retirado del orden del día, el asunto que más polémica causó fue el del protocolo de los terrenos de La Vega. La plataforma vecinal contraria a esta ordenación urbanística llevó a cabo una concentración frente al Ayuntamiento y leyó un comunicado manifestando su malestar con el proyecto. En harina política, Nacho Cuesta, primer teniente de alcalde, aseguró que "llevamos toda esta semana de conversaciones intensas para introducir una referencia al acuerdo del consejo de Ministros de mayo en el que se plantea el desarrollo de vivienda asequible". Por su parte, Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE, puntualizó que "no estamos en contra de La Vega, que es una parte fundamental del desarrollo de Oviedo, pero las cosas se tienen que hacer bien, con rigor y con seguridad jurídica". Mientras que Gaspar Llamazares, de IU Convocatoria, defendió que el objetivo debe ser lograr un gran acuerdo social sobre el texto por lo que aplaudió que haya más tiempo para mejorarlo.