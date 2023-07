Cero denuncias y "más controles" en la primera noche festiva de Montecerrao

Montecerrao vivió este viernes la noche más tranquila que se recuerda de unas fiestas de Santa Ana de Mexide. La amenaza de los vecinos de las viviendas más cercanas al parque Tuero Bertrand de interponer denuncias contra los organizadores y el Ayuntamiento en caso de registrar niveles de decibelios por encima de los límites establecidos por la ley dio como resultado una verbena más sosegada de lo habitual. "Ha mejorado mucho la vigilancia y los controles", reconocieron los vecinos críticos con los festejos, a pesar de que siguen calificando de "excesivo" el horario de la verbena. "Muchos no han podido dormir hasta las cuatro de la madrugada a pesar de tener que trabajar", denuncian.

La música de la orquesta "Pasito Show" y DJ Discoastur congregó a cientos de personas en torno al parque del anfiteatro de Montecerrao. A pesar de los bailes y el jolgorio, la limitación del sonido anunciada por los organizadores es tradujo en "cero denuncias" por exceso de ruido, según indicaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana.

La incertidumbre sobre la celebración de la fiesta pasó factura a la asistencia, pues no se registró un llenazo como en años anteriores, a pesar de que la afluencia fue notable. La demora de los permisos municipales a causa de las dudas sobre el cumplimiento de la ordenanza de convivencia obligó a suspender la jornada inaugural del pregón, prevista para el jueves, aplazando el inicio de los festejos hasta la noche del viernes. "Mucha gente no sabía si al final habría a o no fiesta y optaron por ir a otras celebraciones de Asturias", comentaron unos jóvenes asistentes a la fiesta, conocida según ellos, "por ser uno de los mejores botellones del verano".

No fue todo jolgorio nocturno, pues tanto el viernes como en la jornada de ayer hubo ocio desde primera hora de la tarde. Las numerosas barracas y atracciones para niños llevaron a muchas familias a dejarse caer por uno de los barrios más jóvenes de la ciudad. La oferta gastronómica, a cargo de una pulpería, empujó a muchos a pasarse también por las fiestas.

Al cierre de esta edición estaba prevista la celebración de una nueva verbena nocturna a cargo de la orquesta "La Ola ADN" y DJ Discoastur. Hoy habrá una chocolatada a las 18.00 horas y un tributo a Fito, a partir de las 21.30 horas.