Cortizo: "Hay que romper los prejuicios sobre este género"

"Popular, heterogénea, única y brillante". Así es como define Encina Cortizo, catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo y experta teatro lírico de los siglos XIX y XX, a la zarzuela. Coincide en destacar que en medio de un contexto donde muchas ciudades han perdido sus tradiciones teatrales, Oviedo se ha destacado como una fortaleza. Y cita su longevo festival, los conciertos y proyectos como "Zarza", que involucra a los jóvenes, como algunos de esos proyectos que han apuntalado la vocación musical de la ciudad. Contando además con el apoyo político, lo que ha fraguado en que "en Oviedo esta tradición artística siga viva y arraigada".

Y ahora que el Ministerio de Cultura quiere contribuir a su promoción y continuidad, es el momento de decir que Oviedo estaba en el buen camino. Recalca Cortizo que "Oviedo, junto con junto con el Teatro de la Zarzuela de Madrid, es el único sitio de España que mantiene una programación estable y continuada de zarzuela". Demostrando que esta tradición genuina española no puede perderse en la dejadez y el tiempo, sino ser "valorada, compartida y apoyada".

"Este género es importante porque nace en España y representa la memoria musical del país de antes del siglo XVII y de toda la América hispana; es esencial para mantener viva la diversidad y riqueza de la cultura de España", afirma la catedrática. Sin embargo, a día de hoy tiene una implantación más fuerte en algunos países latinoamericanos.

La zarzuela, sostiene la experta, ha sido víctima de prejuicios y desinformación que le han otorgado la etiqueta de "música antigua" y "franquista". Y "es todo lo contrario: es un género vivo y dinámico que ha evolucionado a lo largo del tiempo, abrazando distintas corrientes musicales y culturales. Su hibridez y flexibilidad le han permitido mantenerse, desafiando las etiquetas que la han perjudicado", sostiene la experta. "Romper los prejuicios y el desconocimiento permitirá que las nuevas generaciones puedan disfrutarla de la zarzuela", añade. Y se le va el discurso a los recuerdos: "En la generación de mis abuelos, la zarzuela era la música popular por excelencia".

Sobrarían las razones para el aprecio, pero lo fundamental para lo que está por venir, dice la catedrática de la Universidad de Oviedo, es que "la zarzuela merece más que nunca ser promovida y difundida".

Aunque internet y la globalización han revolucionado la forma en que se consume la cultura, es vital "no dejar en el olvido las tradiciones locales. Yo que estoy en la Universidad me doy cuenta de lo que ha cambiado la formación. Pero porque exista internet no tenemos que dejar de leer a Cervantes. Algo estamos haciendo mal", señala la catedrática. Una de las propuestas que lanza Cortizo para los programadores ovetenses es que se apueste por "la inclusión de la zarzuela en programas educativos y la colaboración con otras ciudades para compartir producciones y enriquecer la experiencia teatral; son estrategias clave para preservar este patrimonio cultural".

"Es una pena perderla porque nos habla de nuestra propia memoria sonora. Hay música populares, músicas de tradición oral, folclore, e incluso dichos que se han convertido en referentes. También partituras que se han desgajado como la salve marinera que escuchamos cada día de la Virgen del Carmen. Muchos elementos de nuestra cultura proceden de esa tradición lírica y teatral de la zarzuela", afirma.