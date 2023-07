La inestabilidad política nacional amenaza el gran contrato de blindados para Trubia

El clima de incertidumbre política nacional puede poner en jaque el mega contrato millonario que se iba a adjudicar Santa Bárbara Sistemas para fabricar los nuevos vehículos de apoyo al combatiente (VAC). El convenio para que la factoría de Trubia pueda ponerse el mono de trabajo y comenzar a fabricar estos blindados tendría que pasar de nuevo por el Consejo de Ministros, ya lo hizo una primera vez en abril cuando se autorizó el gasto, pero falta una segunda vez para adjudicar de forma definitiva los trabajos. Y los plazos ya aprietan.

La expectativa que tenía la plantilla de la planta era que los trabajos se adjudicaran a lo largo de este mes de julio. Lo creían así por las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que durante una visita a la factoría a finales de junio anunció que el contrato iba a ser para Santa Bárbara e incluso aseguró que los trabajos garantizarían la actividad en la planta ovetense durante los próximos doce años. No fue así.

El último consejo de Ministros –ya con el Gobierno en funciones– sí que aprobó cuantiosas inversiones para el sector de la defensa. Ninguna con destino Asturias. Casi todas fueron para empresas que trabajan para el Ejército del Aire. De hecho, autorizó la compra de varios drones militares por valor de 595 millones de euros.

El contrato que está en juego para Trubia es mucho más contundente. La producción de los nuevos VAC –que están llamados a tomar el relevo de los obsoletos carros de combate del tipo oruga (TOA)– y rozará los dos mil millones de euros. En un principio, no hay problemas para que el Consejo de Ministros lo apruebe, bien sea como un trámite de urgencia o por la vía ordinaria, pero de aquí a que se celebre el pleno de investidura para intentar formar un nuevo Gobierno en España no habrá demasiadas nuevas oportunidades. Ese pleno, si se cumplen los plazos, debería de celebrarse a comienzos de septiembre, probablemente la primera semana de ese mes. Y hasta entonces solo queda un consejo de Ministros más, que tendrá lugar el 22 de agosto, dentro de casi cuatro semanas. Defensa ya ha transmitido en algunos medios especializados que su intención es la de continuar aprobando inversiones para el sector, pero no ha aclarado en qué posición está el contrato para Trubia. La lista de pendientes del sector es amplia. Están también en tramitación los contratos para varios submarinos (por valor de 550 millones de euros) o la compra de un nuevo lote de misiles (valorados en 330 millones). Más otros cuantos de menor importe.

El caso es que el PSOE sí que llevaba en su programa electoral como prioridad la aprobación de este programa para la fábrica ovetense. Sin embargo, el PP, ganador de las elecciones, era algo más laxo y hablaba más en genérico de impulsar las inversiones en Defensa durante los próximos años. El sector no oculta su inquietud, y la patronal Tedea le ha pedido al nuevo Gobierno que se forme que no frene el impulso inversor.