Paella para 700 por Santa Gemma

Hacía calor, pero el sol no salía, así que no estaba para playa. Por suerte, en las Torres de Pando había plan para pasar un gran día. La comisión de las fiestas de Santa Gemma celebró este sábado con gran éxito de afluencia su ya clásica paella instaurada hace más de un cuarto de siglo para estrechar lazos con loos vecinos. "El buen día animó a muchos a comer en el prado", destacó María José Rodríguez, tesorera del colectivo promotor de las celebraciones, destacando el crecimiento del número de personas que degustaron el arroz in situ, frente a los que, como ya es habitual, optaron por el taper. Se repartieron 700 raciones.

El prado frente al antiguo orfanato minero –hoy sede del Fundoma– es por tercer año consecutivo el punto de encuentro para que los vecinos puedan disfrutar de cuatro intensas jornadas de programación festiva que culminarán el lunes con el tradicional reparto del bollo. Ayer no faltaron la buena comida, la sidra y la música de gaitas. La iniciativa de sentar a todas las Torres de Pando en torno a mesas surgió, según explicó José Antonio Testera, el secretario del colectivo, por petición popular. "La primera fiesta de Santa Gemma que hicimos duró solo dos días, después la fuimos ampliando", dice sobre el crecimiento constante que ha tenido la fiesta desde hace más de 25 años. Desde aquella primera jornada, a la que asistieron 200 personas, el número de socios se ha triplicado. En la actualidad, según Testera, la asociación cuenta con un total de 1.000 socios, así como con anunciantes y colaboradores desde hace varios años. "Antes de que hicieran la rotonda", contó Testera, "las fiestas se hacían un poco más abajo, ahora desde hace tres años las hacemos aquí en el prao". Rafael Ruiz y Honorio Alonso, ambos miembros de la asociación San Andrés de Fitoria y chefs encargados de controlar los fogones, prepararon dos bandejas de arroz, cada una de ellas con capacidad para abastecer a 325 personas. Una cantidad que, tal como estimaron los cocineros, equivale a un máximo de 700 raciones. El secreto para hacer una buena paella, explicó Ruiz, es "hacerla con tiempo, no intentar apurarla". Como la paellada estaba prevista que empezara a las dos de la tarde, Ruiz, Alonso y el resto de directivos de la Asociación San Andrés se pusieron manos a la obra a las doce menos cuarto. Según Elena Llorente, "aunque hemos sido contratados por la asociación que organiza las fiestas, nosotros no cobramos nada por esto, lo hacemos desde hace muchos años". De acuerdo con las medidas de Ruiz, para alimentar a 700 personas se requieren 70 kilos de arroz y el doble de litros de agua, de ahí que necesiten contar con dos bandejas. La mayoría de los socios que acudieron a la fiesta se sentaron a comer en la carpa. Hubo algunos de los asistentes que, no obstante, pidieron que les pusieran la paella "para llevar" en un taper. De los socios que se quedaron a comer en la carpa, la mayoría de ellos vino acompañados de sus familias que, como en el caso de la familia González-Vigil, integraba a más de media docena de personas. Para complementar la paella, otros cocineros, Javier Sánchez y Blanca Fernández, prepararon un costillar a la barbacoa para quienes se congregaron bajo la carpa. Además, durante el banquete, los hermanos Ramón y Tato Arnizo acompañaron a los comensales con música de tambor y gaita. Después de servir la comida, a las seis y media de la tarde tuvo lugar el XVII Memorial Laudelino Añón Suárez de la Canción Asturiana. A continuación, se hizo la presentación de los Paisanos del Año. Uno de estos Paisanos fue Manuel Parrondo, que se mostró "orgulloso de este homenaje, muy contento". Por la noche, las orquestas Magos y DJ Grand protagonizaron una actuación musical. Mañana, último día de las fiestas, es el Día del Bollo, que según José Antonio Testera es, junto con el sábado, el más importante de los cuatro días de celebración.