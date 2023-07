Un brasileño afincado en Oviedo trabaja de profesor y camarero para pagar el tratamiento de su hija con síndrome de Rett

Clayson Da Costa abre la puerta de su casa de Oviedo con una enorme sonrisa. Es de Brasilia, pero domina el español, ya lleva 27 años en el país, aunque su característico acento o, como dice él, "mi tesoro", le mantiene aferrado a sus raíces. Bajo esa apariencia alegre, se esconde una vida repleta de dificultades. Lleva la palabra resiliencia en la sangre. A sus 47 años, tiene cinco trabajos y una familia numerosa a la que sacar adelante, pero su mayor reto lo afronta en casa todos los días: cuidar de su hija pequeña, que padece una discapacidad por una enfermedad neurodegenerativa rara, sin recibir ningún tipo de ayuda institucional.

Es el tercero de cuatro hermanos y a sus 13 años empezó a trabajar en el laboratorio de anatomía patológica de su familia, aunque antes ya tenía dotes de emprendedor. "Vendía caramelos y chocolates preparados por mí a las compañeras de trabajo de mi madre", cuenta el brasileño. Como era un niño muy avanzado para su edad, los profesores decidieron pasarlo de curso y con 16 años entró en la universidad. "Vengo de una saga de brillantes", bromea. Todos sus hermanos se dedicaron a la rama de la ciencia, pero él decidió irse por el lado opuesto. "Quise hacer medicina y al final terminé estudiando Administración y Dirección de Empresas", explica.

Fue al acabar la carrera, con 20 años, cuando le surgió la oportunidad de cambiar de país e iniciar una nueva etapa en España. "Tenía un primo estudiando medicina en Oviedo y mi madre me dijo que, si quería hacer lo mismo, me fuera para allá". Lo hizo. Los inicios fueron complicados. "Lo pasé mal porque no entendía lo que la gente hablaba, llamé a mi madre diciéndole que quería volver a casa", confiesa. Su madre le dijo que no lo hiciera. Cumplió.

"Para entrar en la carrera tenía que presentarme a la selectividad, así que me apunté a una academia y me puse a estudiar de nuevo todas las asignaturas en español". Fue durante un paseo por el campus de la Universidad de Oviedo cuando una señal del destino se cruzó en su camino. "Quería conocer la Facultad de Medicina, pero me perdí y acabé en la de Economía, donde vi un cartel de un doctorado en Globalización Económica y Sociedad de la información y quise saber más sobre ello", explica. "La secretaria del departamento de economía aplicada me trató tan bien que decidí renunciar a estudiar medicina y matricularme en el doctorado". Una idea que no les hizo nada de gracia a sus padres. "Me dijeron que solo me pagarían los estudios en medicina, que para hacer un doctorado podría volver a Brasil", una negativa que Da Costa se tomó como un reto y en el que tuvo la suerte de contar con una gran aliada, la dueña de la academia donde estudiaba. "Me ayudó muchísimo", explica, "le dije que necesitaba empezar a ganarme la vida y me ofreció entrar en la escuela de hostelería donde trabajaba su marido. Como no entendía bien el idioma pensé que iba a trabajar en un hotel por la noche y tener las mañanas libres para el doctorado".

Ahí empezaron sus primeros pasos en la hostelería. Hizo las prácticas en una cafetería y estuvo trabajando allí durante un par de años. "Salía de allí a las dos y tenía que subir corriendo a la universidad, así que muchas veces las señoras de la limpieza me daban algo para comer", recuerda. Al poco empezó su tesis doctoral y conoció a Norma Sánchez, su mujer, que fue siempre su apoyo incondicional. A los pocos años nacieron sus dos primeros hijos, Sofía y Gabriel. Por ello, fue posponiendo la tesis, aunque nunca dejó descuidada su docencia y decidió hacer el primero de los siete másteres que tiene. "La vida me regaló un golpe de fortuna y me tocó la lotería de Navidad, así que con los 10.000 euros que gané pude pagarme el máster", dice. A pesar de todas las dificultades y presiones con las que se encontró para compatibilizar su vida familiar con la tesis del doctorado, logró ir avanzando y cuando por fin estaba a punto de terminarla nació su última hija, Graciela, a la que con tres años le diagnosticaron el síndrome de Rett, una enfermedad neurodegenerativa que solo poseen una de cada 10.000 niñas en España. "Mi hija es un caso atípico de esta patología y es la cuarta en el mundo con este gen mutado, por eso digo que a mí me tocó la lotería, pero también al revés. Se nos cayó el mundo encima, sobre todo a mi mujer, a la que psicológicamente le costó mucho aceptarlo", confiesa. Con el esfuerzo de toda la familia están logrando sacar adelante a Graciela, a la que llevan a terapia todos los días para evitar el avance de la enfermedad. "Pagamos cada mes 800 euros, por eso a mí me da igual trabajar en lo que sea con tal de tener ese dinero para ayudar a mi hija", afirma. Todo sin ayudas. "El equipo de valoración de discapacidad de Asturias le dio un 33% de discapacidad cuando aún no tenía diagnosticada la enfermedad, pero ahora con 8 ya padece todos los síntomas y sigue teniendo ese mismo porcentaje", protesta.

Da Costa terminó su tesis en 2017, tiene 10 artículos escritos y dos libros publicados. Trabaja en la Universidad Isabel I; en la UNIE de Madrid como tutor del máster de formación de profesorado; es profesor asociado en la Universidad de Oviedo en calidad de investigador e imparte una formación superior en la Escuela Europea. "Por mucho trabajo que tenga en la universidad, es muy poco lo que gano", se sincera Da Costa, que también hace extras como camarero para tener otras fuente más de ingresos. Su prioridad es su hija. "Quiero viajar con ella y que disfrute durante el tiempo que le quede junto a nosotros", dice con los ojos vidriosos.