Juan Noval, tenor: "Oviedo debería apostar por una tercera función en el festival lírico"

"Cuando alguna persona ajena al canto me pregunta qué es la zarzuela le suelo explicar que es algo parecido a la opereta. Con una gran salvedad: que fuera de sus países de origen se programan operetas con bastante asiduidad mientras que la aparición de la zarzuela se produce a cuentagotas". Es el tenor sierense Juan Noval-Moro el que lo dice, y con ello desliza su pesar por la débil situación en la que está el género lírico en España. Una debilidad que el Gobierno quiere que cambie, de ahí que haya atendido a los clamores de algunos expertos para iniciar el expediente de declaración de la zarzuela como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Ese declaración vendría a refrentar el cuidado que desde hace 30 años tiene Oviedo con el género lírico patrio. Siendo, como es, la segunda capital de la zarzuela en España, con Madrid por delante. Una promoción que mejoraría si, como plantea el tenor, "se apostase como mínimo por una tercera función en el festival, porque yo creo que las dos funciones hace tiempo que se han quedado cortas", añade como experiencia propia este tenor que de nuevo en la recién concluida temporada tuvo un papel protatonista en la obra "Entre Sevilla y Triana".

Pero volviendo a su análisis inicial, explica Noval-Moro que "la opereta está considerada en el plano internacional como género vecino de la ópera, pero de tipo más cómico y amable y con diálogos hablados, y no es infrecuente ver representados ‘El Murciélago’ de Strauss u ‘Orfeo en los infiernos’ de Offenbach fuera de sus países de origen. Y eso pasa muy pocas veces con la zarzuela. Y una de las principales razones por las que esto es así es porque los españoles no sabemos vender bien nuestros productos".

Al intérprete no le faltan los ejemplo. Asegura que "hay vinos españoles extraordinarios que superan en calidad a los franceses e italianos de la misma categoría de precios, y lo mismo ocurre con el aceite de oliva y el jamón ibérico frente al aceite o al prosciutto de Italia, que es bastante peor, pero se venden todos ellos mejor por razones de puro marketing". Y lo peo, dice, es que "incluso dentro de nuestro país tendemos a creernos ese marketing y mostramos cierto complejo de inferioridad a la hora de comparar". Y quien dice vinos, dice zarzuela: "Por ejemplo, si comparamos ‘Doña Francisquita’ con ‘La bella Helena’" lo que debería apreciarse es que "muchas zarzuelas no solo no tienen nada que envidiar a algunas operetas, sino que las superan ampliamente en términos de calidad".

Por todo ello, dice el tenor sierense que "tal y como están las cosas, que haya una iniciativa gubernamental para proteger este patrimonio cultural tan nuestro es motivo de gran alegría por dos razones: porque se le da reconocimiento como manifestación cultural de calidad e interés universal y porque, al ser patrimonio, debe cuidarse, y la única forma de cuidar el patrimonio musical es interpretándolo".

Es Juan Noval de los que piensa que más allá de un simple título, la declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, el reconocimiento de la zarzuela "ojalá que sirva para que muchos puntos tanto de España como del extranjero abran sus puertas a la zarzuela".

En el caso de Oviedo, donde esas puertas ya están abiertas, lo que hay que reconocer –dice el tenor– es que "tener un festival lírico español que lleve 30 ediciones en una ciudad pequeña como la nuestra tiene un gran mérito. La música clásica, incluida la lírica, se ha convertido en una de las señas de identidad más destacables de nuestra ciudad".

Asegura que son muchas las personas que le han llegado a mostrar su asombro "ante la actividad musical existente en Oviedo. Además, está más que demostrado que el teatro musical, lejos de suponer un gasto para la ciudad, es motor de crecimiento económico gracias al tipo de público que atrae a la ciudad, un público que también acude a restaurantes y hoteles de la ciudad, utiliza taxis y otros medios de transporte y de este modo dinamiza la vida de la ciudad y además le da visibilidad y la sitúa en el mapa", sostiene.