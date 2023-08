Cultura evaluará cómo recuperar el horno de la alfarería de Faro

La Dirección General de Cultura y Patrimonio hará una valoración del estado en el que ha quedado el horno del taller de cerámica de José Manuel Vega, más conocido como "Selito", en la localidad ovetense de Faro, instalación que el lunes saltó por los aires debido a una explosión provocada por un escape de gas. Una vez realizada la evaluación, el Principado analizará las posibilidades de recuperar el horno, fundamental para alimentar el taller de cerámica farense, último que queda en pie y recién reconocido como bien de interés etnográfico.

Los vecinos que habían estado colaborando para limpiar los escombros causados por la explosión finalizaron ya su trabajo. Ahora será el Ayuntamiento el que se hará cargo de acabar la limpieza.

"La cerámica de Faro constituye un referente imprescindible de la actividad cultural y etnográfica asturiana y por ello el Gobierno completó su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias con la categoría de yacimiento arqueológico", aseguraron fuentes de la Dirección de Cultura. Se trata de un oficio milenario que llegó a ser un importante motor de la economía del concejo, con 72 alfererías en funcionamiento a la vez, pero que decayó con el paso del tiempo. Al comienzo de la Guerra Civil, ya solo quedaban cuatro de ellas en pie. Finalizado el conflicto, únicamente quedo en funcionamiento la alfarería de "Selito". Cultura agrega: "Los testimonios avalan la importancia del centro alfarero de Faro, que extendió su producción desde la Edad Media hasta nuestros días". En principio, la actividad podría continuar, ya que la explosión solo afectó al horno. En cambio, se salvó el taller, donde se da forma a las figuras artesanales. Es la instalación incluida en el inventario de Patrimonio.

No obstante, la pérdida es importante. Por eso, Cultura aseguró: "Lamentamos profundamente el fatal accidente ocurrido en el taller alfarero porque representa la pérdida de un espacio que daba testimonio de una tradición artesana milenaria en Oviedo y Asturias". Y agregó un portavoz: "Los técnicos realizarán la oportuna inspección para valorar el estado y las posibilidades de recuperación".

Por el momento, los que han arrimado el hombro han sido los vecinos de la localidad de Faro, que, todos a una, se unieron para llevar a cabo la limpieza de los escombros que dejó la explosión. "Por ahora, ya no se puede hacer más, nuestra labor está ya concluida", asegura Eva Sánchez, secretaria de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro y presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO). De entre las ruinas que dejó la explosión los vecinos pudieron rescatar algunas piezas de gran valor. Entre ellas, una vajilla y dos cuadros.

El Ayuntamiento de Oviedo se ha comprometido en echar una mano con las tareas de limpieza. En un principio, el consistorio enviará a esta localidad una pala para terminar con el trabajo que habían iniciado los vecinos. Tardará unos días, porque antes debe tramitarse un expediente administrativo.

El horno estaba integrado dentro de la vivienda de José Manuel Vega, "Selito", junto con una tienda en la que se exponían y vendían las piezas de artesanía. Fue esta zona de la casa la que saltó por los aires el pasado lunes, a las 9:30 de la mañana, debido a una acumulación de gas en la habitación. "Lo importante es que la familia está bien y que todos salvaron la vida", aseguró Eva Sánchez. También se salvó el taller.

Los vecinos no se rinden y están haciendo un esfuerzo mayúsculo para que esta actividad artesanal perdure en el tiempo y no quede sepultada bajo los escombros que dejó la explosión de gas. Para conseguirlo consideran vital que el Consistorio le dé un impulso al museo de alfarería que está previsto levantar en una parcela muy cercana al taller de "Selito". El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aseguró el lunes que el proyecto cuenta incluso con una partida económica dentro de los presupuestos municipales y prometió agilizar los trabajos. La futura instalación tendrá una zona de talleres y otra de producción cerámica para que la llama de Faro no se apague.