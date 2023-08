La localidad de Trubia ha vivido esta mañana un asalto a su sucursal bancaria de Liberbank. Según informa la Guardia Civil, sobre las 13.30 horas un individuo encapuchado accedió a la sucursal y tras intimidar al único empleado con un cuchillo, se apoderó del dinero existente en el patio de operaciones, sin poder cuantificarse el importe.

En el momento del asalto en la entidad bancaria estaba haciendo transacciones una vecina de la localidad.

Inmediatamente se puso en marcha un operativo de control por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con amplio dispotivo por las vías de salida de Trubia.

Por el momento siguen las investigaciones de la Guardia Civil, que ha facilitado las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del banco y solicita la ayuda y la colaboración vecinal para localizar al asaltante.

Al menos los vecinos de los inmuebles próximos poca ayuda ayuda podían prestar a los agentes ya que admitían no haberse enterado de nada. "No oí la alarma ni nada y ahora al salir me encontré todo el mazapán", comentó un vecino de la calle General Elorza. El suceso causó impacto entre el vecindario, con muchos trubiecos asomados a las ventanas para seguir la investigación de la Benemérita.

"Lo mejor es que no le pasó nada al empleado, es un chaval buenísimo", señaló otro vecino, quién considera que es necesario aumentar la vigilancia policial. "Nunca se ven a los policías y esto también es Oviedo".