El Link Festival, que se celebra en La Vega a final de mes, aumenta la oferta de instalaciones

El Link Festival mostrará, del 24 al 27 de este mes, en la antigua fábrica de armas de La Vega los últimos formatos artísticos del panorama internacional. Organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, la cuarta edición del Circuito de Experiencias Culturales Insólitas de la capital asturiana incrementa la oferta de instalaciones del pasado año, cuando congregó a 10.000 visitantes.

La instalación "Ataraxie" es el plato fuerte de la selecta programación, que incluye montajes artísticos, premiadas experiencias de realidad virtual, realidad aumentada y Cinema 360º, y la presentación en Oviedo de la obra vanguardista "Animus" de Sara Muñiz, que es su primer álbum en solitario. El 24 de agosto a las 22:00 horas se estrenará "Ataraxie", una instalación lumínica de gran formato, creada por Maxime Houot, del laboratorio artístico Collectif Coin. El artista francés plantea, en este trabajo, un espacio de "paz mental" en un mundo postpandémico en continuo cambio.

Dentro de las instalaciones, el público podrá disfrutar de "Qu4dr4nt", una pieza de luz y sonido generativa e interactiva de la compañía francesa Collectif Arbuste y "Library of the winds", de Haseeb Ahmed, artista estadounidense que reside en Bruselas, que replica el efecto que el viento tiene sobre nuestros sentidos utilizando eolífonos automatizados.

Este circuito de experiencias 3.0 combina artistas consolidados y talentos emergentes, además de explorar la disolución de las fronteras entre creadores y receptores a través de la participación del público. El Link presenta ocho propuestas de realidad virtual, Cinema 360º y realidad aumentada, entre las que destacan "From the main square", ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia; o "The scream VR", una experiencia interactiva y sensorial basada en la obra "El grito" de Edvard Munch.

Todas las actividades del Link son gratuitas, con aforos limitados y acceso por orden de llegada hasta completar aforo, excepto las experiencias de realidad virtual y cinema 360º, que requieren inscripción en la Fábrica de armas.