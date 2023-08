Menudas personas mayores

"Para mí , estar con niños es como sentir un abrazo muy fuerte". Así define Elvira Álvarez a sus 104 años lo que significa para ella compartir momentos con los más pequeños. Un sentimiento con el que lleva conviviendo prácticamente toda su vida, pues se dedicó durante años a la enseñanza. "Fui maestra nacional en Oviedo", asegura. Para ella, la actividad que tuvo lugar ayer en la residencia DomusVi de la Florida sólo se puede definir con una palabra: "bárbara".

Residentes y niños fueron los protagonistas de una iniciativa que surgió del departamento de animación sociocultural del propio centro y que cuenta con la colaboración del programa de conciliación del Ayuntamiento de Oviedo, que lleva funcionando desde noviembre de 2022. Los niños Corina, Tiago, Santiago, Aroa y Malena, de entre 5 y 8 años, pudieron disfrutar y aprender durante más de una hora junto a los 14 residentes a los que acompañaron y que también vivieron la experiencia con gran ilusión. Pilar Menes era una de ellas. "Estoy muy contenta y encantada con los críos. Nos gustaría que vinieran más veces porque traen muchísima alegría", dice ilusionada esta octogenaria de Pravia. A su lado, está José Luis Villanueva, un ovetense que está apunto de cumplir los 90 años y recuerda con cariño su vida en el campo. "Los niños siempre me alegraron mucho porque cuando trabajaba en las fincas venían todos a correr por el ‘prao’ y les reñían, me prestaba mucho verlos salir corriendo y riéndose", relata con una gran sonrisa. La actividad comenzó con una presentación entre niños y residentes de la mano de la concejala de Bienestar Social, María Velasco, que no ocultó su emoción. "Desde el Ayuntamiento estamos encantados de que cualquier centro de mayores quiera compartir un momento así con nosotros", afirmó, y que se dedicó durante mucho tiempo a la animación y experiencias como la de la tarde de ayer le tocan muy de cerca, según contó. Lo mismo piensa Priscila Hernández, la técnico en ocio y tiempo libre de la residencia. "Estas actividades son muy beneficiosas, se les ilumina la cara nada más ver a los niños y entre ellos interactúan de una manera muy pura, solamente hay emoción", explica la trabajadora.

Tras la presentación, llegó el turno de los juegos. Los niños, junto a las dos animadoras del programa, incentivaron la movilidad de los residentes con una dinámica en la que estos tenían que imitar los gestos que los pequeños hacían. "He disfrutado mucho y los mayores yo creo que también se lo han pasado muy bien, son encantadores y desprenden una alegría enorme y mucho agradecimiento", señala Silvia Peña, una de las animadoras.

La tarde terminó con una merienda muy veraniega en la que todos los presentes pudieron disfrutar de helado, café y galletas, mientras comentaban cómo se lo habían pasado. "Me parece muy bien que los niños vengan a la residencia porque así se dan cuenta de que también se llega a estas edades y les va a quedar para siempre el recuerdo de esta visita", opina la residente Pilar Cruz, que recuerda su infancia con mucho cariño. Maripaz López y Gloria Martínez –otras dos de las residentes– quedaron encantadas con la actividad y ambas coinciden en que les gustaría repetir. Una experiencia en la que dos generaciones opuestas pudieron compartir por una tarde lo más bonito de cada una: la inocencia y la gratitud.