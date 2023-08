Mucha comedia por San Mateo

Las fiestas de San Mateo, el próximo mes de septiembre, llegan llenas de teatro. Más bien de comedia, para mantener el tono del festejo. Así lo ha previsto la Fundación Municipal de Cultura que ayer anunciaba "el regreso del tradicional teatro" para las fechas de las fiestas grandes de la ciudad. A partir del 16 de septiembre y hasta el domingo 24, por el Teatro Filarmónica pasarán nueve compañías con las correspondientes producciones españolas y asturianas que llevarán a cabo hasta 16 representaciones –la mayor parte de los días habrá dos funciones–.

Los responsables de la Fundación Municipal de Cultura han optado por un programa de obras "que están triunfando en la escena nacional", con actrices tan populares como María Luisa Merlo, la gijonesa Beatriz Rico o Marina San José -hija de Víctor Manuel y Ana Belén-, y actores como Alejo Sauras o Miguel Ángel Solá. También habrá un estreno absoluto, y ese toca el corazón asturiano ya que se trata de la obra "Los polvos melancólicos", comedia sobre el amor y el verano del dramaturgo asturiano y articulista de LA NUEVA ESPAÑA, Maxi Rodríguez.

La programación teatral propuesta arranca el día 16 de septiembre con la obra "Mentiras inteligentes", una comedia disparatada e hilarante que explora el amor y los desafíos de los matrimonios a largo plazo, con la gran María Luisa Merlo en papel protagonista (doble función, a las 19.00 a 21.30 horas).

El 17 será el día de "Los polvos melancólicos", producción de La Roca, una pieza teatral que combina cómicamente la "joie de vivre" y el placer de las pequeñas cosas con la frustración del amor ideal. También será de doble función.

La programación continúa el 18 (con dos pases) con "¡Vuelve Raffaella!", una obra en la que se reúnen un grupo de amigos en Nochevieja para hacer una ouija para invocar a su idolatrada y recién desaparecida Raffaella, pero algo falla. Por otro lado, la obra de "Una hermana para tres hermanos", programada para el día 19 (doble función) que gira en torno al fallecimiento del padre de los hermanos y la aparición de una hermana secreta que pone en jaque el reparto de la fortuna que debían heredar.

"Una semana nada más" es la obra del día 20, con Marina San José en el elenco –y doble función a las 19 y 21.30 horas) en la que se aborda la cobardía a la hora de tomar decisiones que pueden cambiar la vida de la gente.

"Tu tum platz" llega el 21 de septiembre con un solo pase a las 19.00 horas. Se trata de un monólogo en formato "stand up" que promete diversión y risas. Luego, en "Pepa no me des tormento", Beatriz Rico se encumbra en un solo pase (21.30 horas), convertida en una actriz de Don Benito (Badajoz) que acepta suplantar a una coach emocional en una ponencia a pesar de su falta de experiencia en el tema, y se enfrenta al desafío de subir al escenario.

Para el día 22 se programará la obra "Doble o nada", que llega de triunfar en Argentina (habrá dos funciones, a las 19.00 y a las 21.30) donde un importante medio de comunicación debe decidir entre dos subdirectores para ocupar un puesto, uno es mujer y otro varón.

Para finalizar, la oferta teatral de San Matero incluirá un título especial que contará con una doble función en días consecutivos. Se trata de la obra "La ilusión conyugal", en la que María le propone un juego a su marido Maxi para saber en qué punto se encuentra su relación después de tantos años de monotonía. El juego consiste en saber la cantidad de amantes que han tenido durante su matrimonio y así mostrarse como son el realidad.

Las entradas para disfrutar del teatro en San Mateo estarán disponibles a partir del próximo lunes 7. Los interesados podrán adquirirlas en la taquilla del Teatro Campoamor, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. También, desde el 11 de septiembre, podrán obtenerlas en las taquillas del Teatro Filarmónica, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 hasta el inicio de la última función. Sin embargo, las taquillas permanecerán cerradas del 12 al 27 de agosto. Para aquellos que prefieran la comodidad de comprar en línea, podrán obtener sus entradas a través de la página entradasoviedo.es