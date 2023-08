"Las infancias de miles de ovetenses están vinculadas al Campo San Francisco"

El ovetense José Valdeón Menéndez lleva dedicándose a la botánica desde hace más de treinta años. Una pasión vocacional de la que no solo él disfruta, sino que además quiere compartir, ya sea con lectores de sus libros o con los asistentes que tienen la suerte de acudir a alguna de sus visitas guiadas. En este caso tiene por delante la que ha sido convocada en el Campo San Francisco el próximo 10 de agosto. Una actividad totalmente gratuita que tendrá lugar a las siete de la tarde y durante la cual se podrá disfrutar, por cuarto año consecutivo, de una visita en parte artística, en parte histórica y, sobre todo, botánica, que pretende conocer y reconocer a uno de los pulmones esenciales de la capital asturiana. La visita guiada se realiza mediante reserva previa y con un máximo de 20 personas, sin posibilidad de repetir.

–¿Cuánto tiempo lleva dedicándose al paisajismo y la jardinería?

–Toda la vida. Desde adolescente sentí inclinación por la botánica y la agricultura. Cuando tenía 19 años, descubrí el mundo del jardín y me fascinó. A partir de ahí empecé a formarme como jardinero.

–¿Dónde?

–Mis primeros estudios fueron en la Escuela de Capataces de Villaviciosa y luego pude entrar en el Ayuntamiento de Oviedo, donde trabajé como oficial de jardinería durante 18 años. Después de ese período tuve la oportunidad de ir a Inglaterra a hacer un máster en diseño de jardín y después trabajé para el equivalente a Patrimonio en el jardín Eltham Palace. Tras esta etapa decidí volver a Oviedo y dedicarme de forma independiente a mi actividad, así que monté un primer despacho de paisajismo y con eso sigo desde entonces.

–¿Cómo surge la idea de estas visitas guiadas al parque San Francisco?

–En Facebook hay una página que se dedica a Oviedo y en la que la gente sube cosas del Campo, de árboles y de plantas y yo siempre contestaba y daba datos. En una ocasión, un usuario interesado en el tema de la botánica llamado Lluis Rubio me propuso que sería maravilloso que compartiera mis conocimientos de jardinería y ahí surgió la idea. Enseguida Regina Buitrago, guía oficial de turismo, se sumó a la iniciativa y entre los dos llevan la logística de la actividad y yo me dedicó a las explicaciones.

–¿En qué consiste la visita?

–Se explica la historia y origen del parque con datos que en gran parte se los debo a Adolfo Casaprima, que escribió el libro titulado «El campo de los hombre buenos». También hablo de cuestiones artísticas, como el trazado y otros elementos ornamentales del parque, pero sobre todo la visita muestra una visión arbórea del Campo San Francisco. Lo que pretendo es que la gente levante la vista.

–¿Cómo?

–Todos paseamos por el Campo y lo vemos muy bonito, pero no solemos mirar para arriba. La gente me dice que desde las visitas van a empezar a levantar más la vista porque se descubren cosas extraordinarias.

–¿Cuál diría que es el mayor mérito de uno de los pulmones de Oviedo?

–Diría que hay dos grandes méritos. Uno de ellos es el impresionante arraigo ovetense que tiene el parque, pues hace años era la única zona verde de la ciudad y muy vinculada a la sociedad ovetense. Las infancias de miles de ovetenses están vinculadas al Campo San Francisco.

–Y el otro...

–El otro gran mérito, del que a veces no nos damos cuenta, es tener en el parque esa especie de arboleda que es una auténtica maravilla botánica, todo un generador de oxígeno para la ciudad. Dentro de ese carácter de bosque hay que destacar que hay especies de prácticamente todo el mundo y eso es lo que intento descubrirle a los interesados en esos paseos.

–¿Qué especies son las más características del parque y que llaman más la atención?

–Una de las especies más llamativas es el castaño de Indias, procedente de Asia Menor y que se recoge de la tradición francesa porque en Versalles eran árboles de mucha presencia. También son muy característicos los plátanos de sombra que vienen de Oriente Próximo y las encinas, que por muy de la Meseta que parezcan aquí las hay de modo natural y, es más, hay unos ejemplares extraordinarios. Por último, hay algunos tejos maravillosos que también llaman mucho la atención y que pertenecen a la tradición celta que es muy asturiana y del norte de España.

–Es el cuarto año que hace esta visita guiada. ¿Qué perfil diría que tienen las personas que suelen acudir a las visitas?

–El público es mayoritariamente ovetense, de mediana edad, aunque también acuden matrimonios jóvenes y algún adolescente con curiosidad por la cultura de la jardinería. De hecho, este año ya se ha llenado el cupo de las visitas en menos de 24 horas.

–¿Con qué sensación se queda; qué es lo que más atrae a los que participan en esta actividad?

–Les gusta mucho descubrir cosas en las que no se han fijado nunca. Por ejemplo, saber cómo se formó uno de los paseos del parque y por qué se llama así, o también conocer elementos de pura jardinería, sus orígenes y cómo se combinan unas especies con otras. La gente disfruta sabiendo que hay muchos ejemplares que llevan vivos desde antes de que nosotros naciéramos y que ahí seguirán cuando ya no estemos. Además quiero destacar que esta es una visita de placer, jamás hago un sesgo de tipo político en mis comentarios, algo que también valoran mucho los visitantes.

–¿Para usted cuál es la parte más mágica del Campo San Francisco o qué especie le parece que tiene más encanto del parque?

–Destacar una es muy difícil porque, como amante de la botánica que soy, me cuesta mucho elegir. Aunque si tuviera que quedarme con una, sería con un gran plátano de sombra que hay a la altura del Angelín, entre éste y la calle Santa Cruz. Es un árbol inmenso con un robusto tronco maravilloso y una copa donde cabría una casa. Además, también me encanta la encina que está detrás del monumento de Tartiere, que me enseñó mi padre cuando era un niño y me dijo por entonces: «Esta encina ya era vieja cuando yo era niño» y ahí sigue.

–¿Hay alguna novedad este año respecto a las ediciones anteriores de la visita guiada?

–No sigo un guión estricto de las visitas y mis colaboradores, Lluis Rubio y Regina Buitrago, siempre me dicen que cada año descubren algo nuevo. Dependiendo del día y qué recorrido hagamos, siempre enseño detalles que a la gente le interesan mucho. Se puede decir que novedades siempre hay.

–Como amante de la botánica, ¿qué significa esta actividad para usted?

–Para mí es un placer enseñar y mostrar cosas nada habituales del parque San Francisco, un lugar que es parte de mi infancia y de mi trabajo como profesional, y sobre todo encontrarme con gente que tiene un interés enorme en lo que les cuento.