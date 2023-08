"En España no hay visión de trabajar en organismos mundiales y sí es posible"

Belén Rodríguez Martínez es todo un ejemplo de perseverancia. A sus 27 años, ha conseguido ingresar en una de las organizaciones de referencia de ámbito internacional. Gracias a la oportunidad que le brindó una beca de Asturex y, sobre todo, a su esfuerzo y ganas de conseguir todo lo que se propone, esta ovetense puede decir con orgullo que es analista de desarrollo digital en el Banco Mundial. Un trabajo duro, pero que –subraya– ha merecido la pena: «Siento que estoy en el lugar adecuado».

–¿Cómo ha sido su trayectoria?

–Estudié economía en la Facultad de Economía y Empresa de Oviedo. De los cuatro años que duró el grado, estuve dos cursos fuera, seis meses en Escocia y un año en Australia.

–¿Qué fue lo que más le atrajo de estos países?

–Australia me gustó mucho porque lo veo parecido a Asturias, aunque está lejísimos (risas). Además, hay muchas oportunidades laborales. Lo único, que el tema del visado es un poco complicado.

–¿Cuándo comenzó su interés por el mercado de multilaterales?

–En la carrera, las asignaturas que más me habían gustado eran economía mundial, economía de desarrollo y economía de la UE, así que el mercado de multilaterales era una de esas áreas que me interesaban a nivel laboral.

–¿Cómo consiguió la beca con Asturex?

–Durante la pandemia estaba trabajando en DuPont, en tesorería. Me puse a buscar información sobre Asturex y vi que había salido esta beca de dos años en el ámbito multilateral, así que presenté mi candidatura en noviembre de 2020. La verdad que no era consciente de que existían estas oportunidades. Ahí empezó el proceso que duró unos meses. Primero me llamaron para una entrevista en inglés en la que cogieron a los que teníamos más nivel. Luego, nos hicieron una entrevista con la jefa del departamento en Washington y con los de Asturex, en la que quedamos únicamente tres candidatos. Por último, hicimos una prueba escrita. Había mucho nivel, la verdad que no sabía si me iban a dar la beca o no, pero al final me seleccionaron.

–De toda su formación, ¿qué fue lo que más le ayudó a ser la persona elegida?

–Los idiomas. Hablo inglés, francés y estoy empezando clases de portugués. También es muy importante tener experiencia fuera, así como las habilidades prácticas e interpersonales.

–¿Cuál fue para usted la mejor experiencia durante la beca con Asturex?

–Las misiones en África, porque en ellas pude ver en campo lo que había estado trabajando desde Washington, hablar con gente de allí, escuchar experiencias y conocer la realidad de las cosas.

–¿En qué lugares de este continente se desarrollaban las misiones y en qué consistían?

–Estuve en Gambia y en Guinea Ecuatorial, dos semanas en cada lugar. En este último país fuimos a hacer un análisis de la economía digital. Nos reunimos con diferentes partes del gobierno y del sector privado para poder evaluar la economía digital de allí. En Gambia, me impresionó mucho lo poco desarrollada que estaba la infraestructura del país. Fue una experiencia única para mí porque nunca antes había estado en África. Me di cuenta de que las misiones son de trabajo muy intenso, estás todo el día de un lado para otro.

–¿Le gustaría volver a África?

–Sí, quiero hacer un voluntariado relacionado con el desarrollo digital para poder llevar internet a zonas rurales del continente y a un precio asequible.

–¿Qué fue lo que más le gustó de esta experiencia?

–Sin duda, escuchar a las fundaciones del país que quieren emprender y ayudar a que los niños tengan acceso a internet y sepan usar las nuevas tecnologías.

–¿Considera que las becas son una buena medida de ayuda a jóvenes que se estén iniciando en el mundo multilateral?

–Claro que sí. En España no tenemos la visión de que podemos trabajar en estas instituciones, y sí es posible. Además, recuerdo que cuando estaba en la Universidad tampoco me habían comentado mucho sobre esto; estudiaba el Banco Mundial como fuente de datos, pero nunca me podía imaginar que llegaría a trabajar en él. A través de estas becas, si haces bien tu trabajo y te esfuerzas, puedes llegar a estos puestos.

–¿Qué consejos fundamentales les daría a todos esos jóvenes que están iniciando o terminando su formación en el ámbito multilateral?

–Es muy importante pensar bien cuál es el sector que te interesa, ya que muchas veces no se tiene claro lo que se quiere hacer. Otro consejo es dedicar mucho tiempo a pensar qué pasos queremos dar por el camino hacia nuestros objetivos. Y, como último consejo, hay que tener muy en cuenta tu entorno, hablar y preocuparse por la gente. Hay que soltarse y perder el miedo. Trabajar con gente de otros países y culturas diferentes es un mundo y hay que tener una gran capacidad de adaptación.

–¿Qué supuso a nivel personal para usted entrar en una institución tan importante como es el Banco Mundial?

–Fue todo un logro, porque tras dos años de trabajo duro pude recoger los frutos del esfuerzo. Había días que me quedaba horas trabajando y tenía que dejar de lado otros planes más personales. Ahora miro atrás y me digo:_mereció la pena. Estoy muy orgullosa y agradecida a Asturex y a mis compañeros del Banco, de los que aprendí mucho. También es un agradecimiento a mis padres, que siempre se esforzaron para que yo tuviese una buena educación.