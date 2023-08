La música se abre hueco en las calles de Oviedo

El ritmo de la música callejera acompañó durante la mañana de ayer las andanzas de los turistas por el casco histórico de Oviedo. La plaza de la Catedral, la del Ayuntamiento y los alrededores del teatro Campoamor son los lugares más visitados por los visitantes y los escenarios perfectos para que los artistas exhiban su talento. "Lo que más nos gusta de tocar en la calle es generar espacios de expresión", contaba Jorge García, que junto a su compañero Luis Miguel Abenoja forma el dúo "The Ooparts". Ayer fue la primera vez que hicieron sonar sus hangs en la capital asturiana. Se trata, explicaron, de un atípico instrumento de percusión suizo y con una forma similar a la de un ovni, que levantó expectación entre el gentío que se paseaba bajo el arco del Ayuntamiento. El lugar cuenta con una buena acústica y favorece la reverberación del sonido.

"The Ooparts" suele tocar en la playa de San Lorenzo de Gijón y están acostumbrados a un público muy variado. "Desde personas mayores que se paran a escucharnos porque la música les relaja, hasta familias y chavales jóvenes", contó Luis Miguel Abenoja. Mientras hablaba y bajo la mirada curiosa de los paseantes, él y su compañero interpretaban una relajante y extravagante melodía con tintes de folk. "Empezamos hace cinco años a tocar en casa, de ‘colegueo’, y este año decidimos dar el salto a la calle", comentaron, y se distinguen no solo por el uso del hang sino también por su original repertorio. "Todas las canciones las compongo yo mismo, a base de repeticiones, en el hang no hay partitura", indicó Abenoja.

A pesar de ser unos principiantes en el escenario musical callejero, los componentes de "The Ooparts" ya están pensando en llevar su música por diferentes provincias españolas. Está en sus agendas, pero por ahora prefieren limitarse a "vivir el día a día y disfrutar compartiendo el arte en las calles asturianas".

El teatro Campoamor es una paradas imprescindibles para todo aquel que visite la ciudad. En sus inmediaciones Mauro Suárez interpretaba ayer por la mañana a la trompeta "The Second Waltz". Este joven trompetista de 16 años lleva poco más de un mes tocando en la calle. "Lo hago para sacar algo de dinero extra", admitía Suárez, que suele parar por la calle Pelayo y por el Fontán. "Hay veces que tocar en la calle es incómodo, porque hay mucha gente mirando o está lloviendo, pero puedo decir que está bien", declaró.

Mauro Suárez lleva tocando la trompeta desde los seis años y sigue actualmente formándose en el Conservatorio. Siente una pasión que transmite a todo aquel que pasa por su lado mientras hace sonar su trompeta. "Suelo tocar canciones de Frank Sinatra o de los ‘Beatles’, aunque la que más éxito tiene es la de ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen", contó Mauro Suárez. Y al poco tiempo cogía su instrumento de viento y se ponía a tocar dicho tema.

"Es fundamental que la gente apoye la música callejera". Este es el mensaje que ayer lanzaban todo estos músicos, que se mantienen al pie del cañón haga sol o llueva y lo mismo si hay una multitud escuchándolos o muy poca gente.

Cuentan que, para ellos, salir a tocar a la calle es una forma de divertirse, de hacer disfrutar a los paseantes que se convierten en su público sin haberlo planeado. "Te dan dinero, tú se lo agradeces y son ellos los que te vuelven a dar las gracias a ti por haberles hecho pasar un buen rato", concluye sonriente, dispuesto a seguir adelante con la música, Luis Miguel Abenoja.