"En Trubia estamos trabajando bien y en plazo, eso traerá más pedidos"

El gijonés Óscar Menéndez es desde hace unos días el nuevo presidente del comité de empresa de la fábrica de armas que Santa Bárbara Sistemas tiene en la localidad ovetense de Trubia. Pertenece al sindicato Comisiones Obreras, que logró en las últimas elecciones sindicales duplicar sus resultados. Obtuvo en los comicios seis delegados (antes tenía tres). Fue el más votado, seguido de UGT con cinco (cuatro antes); la CSI con tres; el CSIF con dos y OSOA con uno. La secretaría general del comité la ocupará el ugetista Alipio Jesús González. En las siguientes líneas Menéndez repasa los principales retos de futuro de la planta trubieca.

–¿Cómo empieza usted a trabajar en la fábrica de armas?

–Entré a través de una contrata que se llama Monrasa, estuve varios años. Pasé por el ciclo por el que pasamos todos los que entramos, que es esperar por un contrato relevo para poder trabajar en la fábrica, eso fue en 2019.

–¿Cómo valora el resultado de las elecciones sindicales?

–Nosotros sacamos seis delegados, cualquiera de ellos hubiera podido ser el presidente del comité. Somos un equipo y dentro de este cada uno tiene su función y a mí me tocó esta. Tenemos seis delegados de 17 y doblamos los que teníamos en las elecciones anteriores. No podíamos optar a la vez a la presidencia y la secretaría del comité porque, lógicamente, no teníamos suficiente apoyo, entonces nosotros presentamos una candidatura a presidente, que creo que era lo que tocaba, y, por su parte, UGT, optó al cargo de secretario. Los nombramientos salieron adelante con los votos a favor de CC OO, UGT y OSOA.

–Durante estas semanas han tenido varias movilizaciones, ¿cuál es el origen del conflicto?

–Estamos negociando un convenio y la empresa se plantó en una oferta que no nos parece razonable. Estamos en un momento bueno de trabajo y tenemos convocadas unas huelgas: en septiembre vamos a parar todos los martes durante ocho horas. No nos va a temblar el pulso, estamos en un momento en que nos vemos fuertes y vamos a mantener las protestas hasta que la empresa se vuelva a sentar con nosotros.

–¿Qué repercusión tuvieron los paros?

–Hubo dos días de una hora y en otros dos se paró la jornada entera y estuvo secundado por prácticamente toda la plantilla.

–¿Y cuáles son las reclamaciones que le hacen a la empresa?

–Hay de todo. Hay una serie de mejoras sociales que nosotros pedimos y hay también cuestiones económicas, como no podía ser de otra forma. Nosotros defendemos la viabilidad de la empresa, no queremos hacer nada que pueda traer problemas, pero, en las circunstancias en las que estamos, consideramos que es lógico y justo que empiecen a recompensarnos un poquitín.

–¿Las negociaciones con la empresa están rotas?

–La empresa nos hizo una última oferta y se levantó de la mesa, por eso estamos haciendo estas movilizaciones, porque queremos que se vuelva a sentar a hablar con nosotros.

–¿Cómo están ahora mismo de carga de trabajo?

–Muy bien. Tenemos pedidos consolidados y otros que están pendientes de firmar por parte del Gobierno. Estamos en un momento en el que la empresa puede asumir perfectamente lo que le estamos pidiendo.

–¿Y de plantilla?

–Ya pasamos de 500 empleados, por eso en las elecciones sindicales hemos pasado de 13 delegados a 17. De esos cuatro nuevos delegados nos llevamos tres nosotros y uno UGT.

–¿Son buenas las perspectivas de futuro?

–Sí, y queremos aprovecharlas. Nosotros estamos en la labor de que esto funcione y que vaya bien para todo el mundo. Si la empresa nos da lo que le pedimos va a ser bueno también para ellos a medio y largo plazo.

–Santa Bárbara emprendió hace unos meses una reordenación de su negocio y Trubia pasó a hacerse cargo de todo el proceso de construcción de los blindados, ¿qué consecuencias ha tenido?

–Nos supuso más carga de trabajo. De todos modos, a Sevilla no le influye porque ahora han cogido el mantenimiento de todos los vehículos del Ejército.

–¿Cómo va la construcción del blindado 8x8 Dragón para el Ejército?

–Vamos cumpliendo bien los plazos, aunque en la fábrica también estamos en periodo de adaptación a nuevos trabajos.

–¿Les preocupa que la inestabilidad política afecte al megacontrato para que Trubia haga los blindados VAC?

–Realmente no nos preocupa, porque este es un compromiso que tiene el Estado español con la OTAN, que tiene que invertir un porcentaje del PIB en rearmarse y eso se tiene que cumplir venga el Gobierno que venga.

–Ese contrato les aseguraría muchos años de estabilidad.

–Hay unas perspectivas muy buenas, pero también creemos que no va a parar ahí. Estamos trabajando bien, cumpliendo con los plazos y eso se va a traducir en un incremento de los pedidos.

–La industria de la Defensa está creciendo con muchísima fuerza en la región.

–Que eso esté sucediendo es muy interesante para toda Asturias. Es importante que nosotros sigamos en esta misma línea porque eso conlleva mucho trabajo para las empresas auxiliares, es bueno para todos.

–¿Hay muchas subcontratas trabajando en la factoría?

–Siempre hay algo de trabajo subcontratado. Nosotros, desde CC OO, creemos es que hay que dar estabilidad a las personas que están trabajando dentro de la fábrica. Ahora que tenemos la presidencia del comité es una de las cuestiones en las que queremos incidir, en que se genere trabajo fijo y estable. Lo que no nos parece razonable es que la gente tenga que andar marchando de la empresa cada "x" meses.