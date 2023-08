Así es Felipe Cabezas, el cura que pinta como Dios manda en su balcón de la Casa Sacerdotal

"No tiene ni idea de pintar". Duras palabras para un niño de 15 años que acaba de iniciarse en los óleos. "Oídos sordos y confianza en uno mismo" son las sabias palabras de Felipe Cabezas Berdasco, un sacerdote que, si bien es cierto que no supo aplicarse el cuento hasta los sesenta y tantos, ha sabido reinventarse y hacer caso omiso de la recomendación de una farmacéutica que profirió aquellas palabras contra su habilidad artística a tan temprana edad.

Desde hace dos meses, los vecinos del Oviedo Antiguo saludan a un nuevo inquilino. Cabezas, nacido en Pola de Somiedo en 1942, reside actualmente en la Casa Sacerdotal. Tras una vida dedicada en cuerpo y alma al sacerdocio, este sacerdote dedica durante varias horas al día a su mayor pasión: la pintura. Pero lo llamativo de esta historia es que cuelga sus cuadros a la vista de todo aquel que pasee por delante de la residencia que comparten curas veteranos, por lo que con frecuencia nota miradas hacia esa peculiar pinacoteca.

Pincel en mano, cubierto con un sombrero para engañar al sol en plena ola de calor estival y sentado en un sillón, Cabezas relata todas sus vivencias con la mirada de un hombre que ha cumplido el sueño de aquel niño que quería ser pintor. El somedano ingresó a una edad temprana en el seminario. Una vez ordenado, fue destinado como vicario a Trubia. Allí no hizo buenas migas con el párroco, que era "un hombre muy riguroso", por lo que fue trasladado y pasó por varias parroquias hasta que se estableció definitivamente en Pereda de Grado, donde permaneció durante dieciséis años. Una vez asentado en el concejo moscón, Cabezas se especializó en farmacia, lo que le permitió entrar en un laboratorio y terminar siendo el director general del norte de España de aquella empresa durante tres lustros. En 2006 colgó la bata y se mudó a Ventanielles, barrio ovetense en el que ejerció hasta la terrible irrupción del covid. Ahora, este cura de alma velazqueña oficia la eucaristía en la iglesia de La Tenderina y reside en la Casa Sacerdotal, en un apartamento con una gran terraza en la que disfruta dando pinceladas. Allí mismo tiene colgados más de sesenta cuadros que se pueden ver desde la calle y que llaman la atención de algunos viandantes. De hecho, dos turistas que pasan en este instante se paran a sacar fotos mientras "Fercaber" –un acrónimo de su nombre con el que firma sus cuadros–, muestra varios pantocrátores pintados por él mismo.

Un autodidacta que reconoce haber acometido "más de trescientos cuadros" con la única ayuda de una profesora "que me los retoca de vez en cuando", confiesa entre risas. No se rige por un motivo concreto. Si bien debido a la fe que profesa Cabezas suele inspirarse en motivos religiosos para llenar sus lienzos, lo cierto es que ha firmado obras de lo más variopintas. Desde un paisaje hasta una réplica del "Mosquetero con espada y amorcillo" de Picasso, expuesto en el Bellas Artes de Oviedo. Lo hace para entretenerse, claro, porque nunca se ha planteado vender su prolífica obra. "Regalo muchos. La gente que viene por aquí suele llevarse varios porque suelen gustar", agrega. Y no es para menos. Este sacerdote recibe diariamente un sinfín de elogios por su talento, aunque no todos de boquilla. En los años 2000, Cabezas ganó el concurso de pintura del Ayuntamiento de Oviedo, por el cual recibió de premio un viaje con todos los gastos pagados a Santander, el cual disfrutó acompañado de su madre. Ahora, su mayor esperanza es viajar a Cuba, donde mantiene muchas amistades, y poder seguir pintando, una actividad que llena el tiempo libre de este sacerdote emparentado con los óleos: sean con los que pinta o con los que administra en su labor pastoral, que son santos.