Un viaje con guía al corazón verde de Oviedo: "Todo ovetense debería conocer su historia"

"Pasa uno por el parque millones de veces y no es consciente de toda la historia que hay aquí", afirma Ángeles Viondi, una ovetense que acompañada de su hija, ayer participó en una visita con guia magistral por el Campo San Francisco. Lo mismo opina Ana Fernández: "Estoy harta de pasar por el parque, pero si no me lo explican de esta manera jamás me enteraría de estas cosas", confiesa la mujer. Ambas pudieron disfrutar ayer del paseo por el corazón verde de Oviedo que tuteló el paisajista y jardinero José Valdeón.

La tarde ya se tornaba perfecta para el viaje a través de la botánica. El calor de un espléndido día de sol empezaba a aflojar en la capital, la Banda de Música Ciudad de Oviedo ponía ritmo al Bombé con temas clásicos, y la luz de las 19.30 bañaba el parque de unos tonos verdes que no dejaban indiferentes a ninguna de las personas que pasaban por allí. Entre ellas, el grupo de visitantes que se reunieron en la parte superior del Campo, frente a los Carmelitas, para comenzar la actividad. Paula de la Villa y Javier López eran dos de los que querían dejarse guiar. Esta pareja ovetense se enteró de la organización de la visita a través de las redes sociales y no dudó en apuntarse. "Me gusta mucho la jardinería y el mundo de los lepidópteros (las mariposas), además hago mucho arreglo floral", comentaba Paula de la Villa, que lleva en el brazo un tatuaje de flores rojas que define a la perfección su pasión por las plantas. Para ella, conocer el Parque San Francisco es muy importante, pues recuerda con mucho cariño su infancia en él. "Fui mucho al estanque de los patos y me acuerdo de los barquillos que se vendían, pero nadie me enseñaba los árboles, ni las flores, no se sabía nada más". También vivió buenos recuerdos en el Campo Alicia Agueria. "De pequeña tus padres te traen a las oseras y cuando eres adolescente te sientas en los bancos con los amores", expresaba sonriente esta historiadora del arte y guía ovetense, que no paraba de hacer fotos de los árboles con el móvil. Durante la visita José Valdeón detalló todo tipo de curiosidades sobre los árboles y plantas del parque, al mismo tiempo que narraba anécdotas de la historia del lugar. Un tour que dejó a todos los presentes encantados. "Nos está gustando mucho la visita, todo ovetense y también la gente de fuera deberían conocer la historia de este parque", indicaba Ángeles Viondi. Toda una riqueza verde que, como bien se sinceraba Javier López, uno de los visitantes que ha vivido en el extranjero durante mucho tiempo, "empiezas a valorar más, cuando estás fuera de casa".