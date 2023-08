La Policía de barrio visitará regularmente en su hogar a los mayores que viven solos

La cuarta parte de los vecinos de Oviedo ha superado la barrera de los 65 años. El padrón municipal cifraba en 55.534 el número de personas residentes en el concejo de Oviedo por encima de esa edad a mediados de este año y a finales de 2022 el Ayuntamiento tenía constancia de que, entre los 30.000 hogares unifamiliares que el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizaba en el municipio, 13.000 estaban ocupados por una persona mayor. Este prólogo estadístico viene al caso porque las llamadas de ayuda a los servicios de emergencia y los rescates en domicilios particulares son cada vez más frecuentes. Hace una semana la Policía Local rescató a una mujer de 65 años que había resbalado en la bañera de su cuarto de baño y pasó varias horas pidiendo ayuda a gritos, hasta que una vecina la escuchó y llamó al teléfono de emergencias.

Sin ir más lejos, en estas últimas semanas, desde el 15 de julio al 9 de agosto, la Policía Local de Oviedo, ha llevado a cabo 22 actuaciones similares. Los agentes acudieron en ayuda de un matrimonio de ancianos, porque uno de ellos se había caído y el otro no podía levantarlo; asistieron a una mujer con un brote psicótico; a un hombre con una crisis diabética; a una mujer que resbaló y que quedó atrapada en su casa; a varios ancianos que se habían caído de la cama... Vivían solos o con un cónyuge de edad avanzada, como ellos, que no podía ayudarlos.

Durante el ejercicio pasado, las salidas de la Policía Local para atender este tipo de situaciones superaron las 300. Acudieron en respuesta a una llamada de auxilio y en algunos casos para asistir a una unidad médica de emergencias o para acompañar a un familiar en el acceso a una vivienda en la que se sospechaba que se hubiera producido algún incidente. En las actuaciones más complejas, como el acceso a viviendas desde el exterior o cuando era necesario forzar puertas o ventanas, la Policía Local requirió la asistencia de los bomberos.

Más de la tercera parte de las intervenciones de estas últimas semanas, exactamente 9 –el 40%–, se llevó a cabo en viviendas del centro y del casco histórico de la ciudad; se realizaron otras 4 en Ciudad Naranco; 3 en La Corredoria; 2 en Teatinos; 2 en Ventanielles, 1 en La Ería y otra en Fozaneldi. Las personas atendidas fueron, como habitualmente, mayores con problemas de salud, de movilidad, y muy a menudo, de aislamiento social. En el registro de las pasadas semanas siempre fue así, a excepción de un niño que se quedó atrapado en un armario cuando jugaba solo en su vivienda.

Las caídas y resbalones son los motivos por los que más frecuentemente interviene la Policía Local, cuando es requerida para prestar estas "asistencias humanitarias". El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, dice que no hay día que en el parte de la mañana no figure una de esas intervenciones. "Cada vez hay más gente que vive sola y que tiene problemas de movilidad", confirma y aunque "siempre se dieron estos casos, cada vez van a más: es raro el día en que no hay una o dos de esas salidas". A veces se trata simplemente de verificar que el ocupante de una vivienda está bien, en respuesta a la llamada de algún buen vecino.

Para curarse en salud y dado que la evolución demográfica y el envejecimiento de la población hacen presumir que estos accidentes domésticos irán a más, la Concejalía de Seguridad Ciudadana trabaja ya en un plan de atención a los mayores que viven solos. Para desarrollarlo, explica José Ramón Prado, el Ayuntamiento contará con los agentes interinos con los que se dotará a la denominada policía de barrio o de distrito, que se incorporarán al servicio a finales de este mismo año. La intención del concejal es poner en marcha este plan de atención y acompañamiento a los mayores en sus hogares, a las personas vulnerables y sin asistencia social o familiar, durante este mandato. Y no solo se trata de prevenir accidentes domésticos sino también acciones delictivas, como robos o estafas a los que los mayores suelen estar más expuestos, y cualquier otra situación que pudieran requerir de asistencia urgente.

Los agentes de la Policía Local visitarán periódicamente a las personas en situación de vulnerabilidad. Los policías de barrio, organizados en patrullas de distrito y en colaboración con los servicios sociales municipales, se ocuparán de realizar su seguimiento. Este plan de atención a los mayores requiere, indican desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, de "policías a quienes conozcan y que les conozcan" y de "agentes más cercanos, sensibles a sus opiniones y a sus preocupaciones". Esa circunstancia es la razón por la que se encomienda esta responsabilidad a la policía de distrito o de barrio, que se caracteriza por un modelo de atención "continuo y accesible".

Todas las peticiones de ayuda recibidas durante estas últimas semanas llegaron desde teléfonos particulares, salvo una a través del servicio de teleasistencia. Y ello pese a que, tanto desde Seguridad Ciudadana como desde Servicios Sociales, animan encarecidamente a utilizar este servicio. "Estás situaciones se evitarían con la teleasistencia, un recurso muy eficaz y eficiente", indica María Velasco, en referencia a los accidentes domésticos.

La Concejalía de Servicios Sociales, que lo gestiona, tiene contabilizados actualmente 628 beneficiarios. María Velasco añade que se dispone, además, de un teléfono específico de atención a las personas mayores, el 900 100 222, que recibe una media de 667 llamadas mensuales con consultas y peticiones de asesoramiento. Esos recursos contribuyen notablemente a reducir el aislamiento social que suele estar detrás de muchas de las emergencias en personas mayores.

Elena Fernández-Pello