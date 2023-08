Una ovetense alquila pañales de tela para bebés a familias de toda España: "Tengo una reserva incluso para marzo"

El singular negocio de la ovetense Dolores Muñiz nació como una afición y fue tomando cuerpo en las redes sociales. En Instagram, para más señas. Hace solo unas semanas dio de alta a una empresa que se dedica a alquilar pañales de tela para bebés a padres de toda España. El camino para llegar hasta ahí fue bastante particular. «Dejé mi trabajo y tenía un vacío, quería sentirme realizada en algo que no fuera la maternidad, que es muy bonita, pero necesitaba tener un espacio de creación propio», asegura. Todo empezó dando consejos a padres primerizos que quisieran empezar a utilizar estos pañales reutilizables. Grababa unos vídeos los colgaba en «Instagram» y la cuenta, poco a poco, fue ganando popularidad. Nació su segundo hijo y dejó su trabajo en una óptica de Parque Principado. Y voló sola.

«En los inicios me dediqué a crear mucha información empecé a contactar con marcas y tiendas y, al final, lo convertí en un trabajo no remunerado pero a tiempo completo», asegura. Trabajaba para sus redes sociales mientras cuidaba a sus niños «sin estrés ni agobios». La relación con sus seguidores creció y muchos comenzaron a demandarle una atención más personalizada, ya no bastaba con los vídeos generales. Querían saber más. «Empecé a hacer asesorías personalizadas», asegura. Como el canal crecía, las marcas de pañales comenzaron a enviarle productos y comenzó a acumular cientos de pañales de tela en su casa. Así que comenzó a alquilarlos.

Su afición por este producto tiene también su aquel. La ovetense empezó a usar estos pañales, primero, por ahorro y, luego (cuando tuvo a su segunda hija ), por respeto al medioambiente. «Las principales dudas que tienen los padres que los prueban es cómo lavarlos y cómo quitar la caca», señala. Esos son los consejos que va desgranando en sus canales de las redes sociales de forma didáctica y con ejemplos prácticos. «También me preguntan si con esto tienen calor, pero los de tela transpiran mientras que los deshechables son como una bolsa de plástico», asegura. Reconoce que los pañales de tela «tienen mala fama, porque se asocian con los que usaban nuestras abuelas, pero ya no tienen nada que ver». Han evolucionado mucho, y no solo en el diseño exterior, admiten cualquier tipo de dibujo. En otros países, el uso de los pañales de tela está muchísimo más extendido y en Reino Unido hay bastantes empresas que se dedican a este negocio. «Allí hay compañías que te recogen los pañales que estén sucios por la mañana, te los lavan y te los devuelven por la noche», asegura Muñiz.

El negocio, aunque joven, va creciendo. Tiene ya 30 packs de pañales de tela repartidos por España (los alquila por meses) y bastantes reservas a varios meses vista. «Tengo una reserva incluso para marzo», señala. Cuando se los devuelven los desinfecta a conciencia dejándolos a remojo con percarbonato durante bastante tiempo.

Para poner el negocio en marcha contó con la mano amiga de la Cámara de Comercio de Oviedo que, «alucinaron», cuando les contó la idea de negocio que tenía. Ahora ya está pensando en dar un paso más y comenzar a producir estos pañales y así dejar de depender de los que les mandan las marcas.