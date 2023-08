Un hombre de 59 años fue detenido por la Policía Nacional en la madrugada del 7 de julio tras una persecución en la que embistió con su coche a un agente, además de a un vehículo policial en cuyo interior había otro funcionario. El Juzgado número 4 de Oviedo lo dejó en libertad, aunque debía presentarse a firmar los días 1 y 15 de cada mes. La Fiscalía entendió sin embargo que el hombre era un peligro público y recurrió la medida. Ahora la Sección Segunda de la Audiencia ha dictadpo su ingreso en prisión al dar por buenos los argumentos de la Fiscalía, que consideraba que había riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

La detención se produjo de madrugada después de que la Policía recibiese aviso de que se estaba produciendo una reyerta en la calle Carreño Miranda. A la llegada de los agentes, uno de los implicados huyó a toda velocidad con su coche, un Honda Civic de color rojo que fue interceptado en la avenida de Colón. Sin embargo, el conductor reaccionó dando marcha atrás, de modo que el coche impactó contra un agente al que lesionó en una pierna. El vehículo quedó finalmente bloqueado en la calle Real Oviedo, donde el conductor embistió un coche policial con un agente en su interior. Tanto el detenido como dos agentes tuvieron que ser atendidos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Juzgado número 4 de Oviedo lo dejó en libertad, aunque debía presentarse a firmar los días 1 y 15 de cada mes. Pero la Fiscalía recurrió ante la Audiencia al entender que al detenido se le atribuían delitos muy graves, como un delito de robo con violencia, ya que el investigado, presuntamente, golpeó al propietario de las llaves del coche para arrebatárselas y luego se dio a la fuga con un vehículo que no era de su propiedad; un delito de conducción sin carnet, al circular con el coche que presuntamente robó a pesar de no tener licencia; un delito de conducción temeraria, poniendo en evidente peligro la vida e integridad del resto de viandantes que transitaban por la calle en ese momento o estaban sentados en una terraza, y también de los agentes que le perseguían; y también un delito de atentado contra agentes de la autoridad con uso de instrumento peligroso, pues no solo acometió múltiples y reiteradas veces a los agentes, sino que les embistió en diferentes ocasiones con el coche que presuntamente había robado.

Para la Fiscalía había riesgo de fuga ante las elevadas penas de prisión a que se enfrentaría en caso de condena por los diferentes delitos que se le imputan. Y también por ser reo reincidente en delitos contra la seguridad vial, al tener una condena vigente por delito de conducción sin carnet.