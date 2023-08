Una "motomami" asturiana que va a por todas con su tema "Desacatá"

"Tanto en el estudio como en el escenario me siento yo misma, son mi lugar en el mundo". Así se explica Victoria Domínguez, de apellido artístico Tormenta, cuando habla de su pasión: la música. "Decidí ponerme Tormenta como la de ‘X-Men’, quería un nombre que representara la fuerza de mis canciones", expresa.

La "motomami" asturiana, como algunos la conocen, nació en Gijón hace 27 años y, como ella misma asegura, la vena artística le viene de pequeña. "Mi abuela era pescadera, mi abuelo, minero y mi madre trabaja en un ‘call center’ de seguros. Nadie es artista, pero a mí siempre me ha gustado dar el show y sobre todo hacer música", explica esta veinteañera polifacética que, antes de dedicarse al mundo musical, trabajó como peluquera, maquilladora y camarera: "Soy una chica de calle, nunca me han pagado nada mis padres".

Su mayor apoyo ahora mismo es su novio Johnny Llaneza, que también es artista y sabe de primera mano cómo funciona este mundo. "Yo no podría estar con alguien que no fuera artista, entre nosotros nos entendemos y vemos la vida de otra manera", dice Tormenta.

A los 19 años se mudó a Madrid, donde estuvo viviendo hasta los 24, edad en la que participó en el programa de Cuatro "First dates", un primer contacto con el mundo televisivo que prefiere no recordar.

Fue en su regreso a Asturias cuando se le dio la oportunidad de brillar con su talento en el escenario del Metrópoli de Gijón. "Estaba cagada, tiesa como un palo, pero yo creo que lo salvé bastante bien, porque una vez en el escenario me sentí como en casa", afirma orgullosa. La experiencia en el escenario del festival gijonés fue el pistoletazo de salida a varias actuaciones posteriores en diferentes lugares de España. "He actuado en el Boombastic de Llanera el año pasado y éste, en el Boombastic Benidorm, en Madrid, y también en salas pequeñas".

Su última actuación fue días atrás en el festival Kuivi de Oviedo, en el antiguo HUCA, en el que salió con una ganas feroces de "reventar el escenario y hacer vibrar a todo el mundo", algo que para ella significa todo un honor. "Es un privilegio que un festival como este cuente con una artista tan pequeña como yo que está empezando", declara la "motomami" asturiana que, como otros artistas underground que no están amparados por un sello discográfico, se tiene que "buscar la vida" con otros trabajos para poder financiar su carrera. "Me gustaría llegar a un punto en el que mi música diera el dinero suficiente como para no tener que preocuparme de conseguir financiación", expresa.

Para la cantante gijonesa, las influencias son fundamentales. "Creo que cualquier artista no puede serlo si no tiene algún referente, ya sea pintor, escultor o escritor". En su caso, no solo bebe de artistas como Doja Cat, Fifty Cent, Snoop Dog o Bad Gyal, sino de también de escritores del XIX como Fiodor Dostoyevski, Victor Hugo o Leon Tolstoi, autor éste último de grandes obras como "Guerra y Paz" o "Ana Karenina". "Me encanta la literatura, me enriquece mucho aunque no me pegue", indica Victoria Tormenta, que ya ha sacado su primer EP, "Mile High Club", un álbum que se centra en el empoderamiento femenino y que está producido por el DJ 9star.

Por el momento, la artista se prepara para su próxima "tormenta", su single "Desacatá", que saldrá el próximo 14 de agosto.

"Quiero que a partir de ahora todo lo que vaya sacando suene mejor", dice la cantante con mucho entusiasmo, que sueña con actuar algún día en París y lanza un mensaje a los medios de comunicación: "Deberían darle más apoyo a los artistas emergentes porque en la calle suena mucha más música de la que se escucha en redes sociales". Recogido el guante.