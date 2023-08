A prisión el atracador de Trubia, que aduce que no recuerda lo ocurrido por la droga

La Guardia Civil ha dado con el atracador de Trubia y ya lo ha puesto a disposición judicial. Se trata de J. J. C. O., un ovetense de 36 años. Tras analizar las pruebas obtenidas en los últimos días a través de las cámaras de seguridad del banco y los testimonios de los testigos presenciales, los agentes le detuvieron este lunes, 14 de agosto, como supuesto autor de un delito de robo con intimidación con arma blanca.

Ante la magistrada del Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, el investigado indicó que es dependiente de las drogas y que no recuerda lo que ocurrió el día de los hechos. La defensa, a cargo del letrado Borja Ortea, solicitó la puesta en libertad, al estimar que no hay riesgo de fuga, dado el arraigo del detenido en Oviedo y la imposibilidad de que vuelva a delinquir y destruya pruebas. No obstante, la magistrada, a petición del ministerio público, decidió su ingreso en prisión dada la gravedad de los hechos.

El pasado 3 de agosto, un individuo encapuchado accedió a la oficina de Unicaja-Liberbank de Trubia, y tras intimidar al empleado del mismo con un cuchillo de grandes dimensiones, se apoderó del dinero que había en el patio de operaciones en esos momentos, 1.975 euros. El visionado de las cámaras de la entidad bancaria, junto con la descripción física de los testigos presenciales (un trabajador, una clienta y otra trabajadora de la entidad que estaba en el exterior), arrojaron un perfil de un varón, de unos 35-40 años, de complexión delgada, estatura media, que ocultaba su cabeza con un gorro de lana y su cara con una braga y una mascarilla. Tras entrar en el local, cuchillo en mano y con actitud nerviosa, le requirió al empleado el dinero que había en esos momentos en el banco, diciéndole: "Dame todo el dinero y no te pasará nada". Una vez con el botín en su poder, salió huyendo del lugar.

La inmediatez de respuesta del dispositivo de búsqueda establecido por la Guardia Civil y la colaboración ciudadana fueron vitales para localizar su rastro. A pesar de todas las medidas de seguridad que tomó el atracador para no ser detectado, se pudo determinar que, una vez conseguido su botín, se ocultó en la senda fluvial de Trubia donde se deshizo de la ropa que podría identificarle, dejándola abandonada, para luego tomar un taxi hasta Oviedo, no sin antes asegurarse de que no era captado por las cámaras de vigilancia.

La labor de los agentes, investigando cada detalle de su recorrido y movimientos posteriores al atraco, permitió elaborar un perfil físico con el que trabajar, teniendo en cuenta las bases policiales y declaraciones tanto de los testigos del atraco como de vecinos de las zonas por donde huyó esta persona. De esta manera, todas las pistas recabadas les llevaron hacia el arrestado, que cuenta con un amplio historial por delitos contra el patrimonio en Oviedo y sus alrededores.