El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado varias preguntas al equipo de gobierno tras conocer la existencia de un escrito del Ministerio de Defensa que emplazaba a la corporación a no aprobar el convenio de La Vega tras la modificación que suponía sobre lo negociado la reserva para vivienda pública de todos los derechos edificatorios.

"Con lo que sabemos ahora, no nos queda nada claro que el intento del equipo de gobierno por forzar la aprobación del convenio de La Vega llevándolo por la vía de urgencia al pleno del pasado 28 de julio no se intentase siendo conscientes de que los cambios en el convenio eran sustanciales e impedían la firma", añade Fernández Llaneza en un comunicado.

Además, incide en que la postura de Defensa es la misma que venía manteniendo el PSOE desde que el Consejo de Ministros acordo la adquisición de suelos del Ministerio de Defensa para su puesta a disposición de la Entidad Empresarial de Suelo (SEPES) para la promoción de vivienda pública.

El documento de Defensa explica que, tras este cambio sustancial, es necesario emitir nuevos informes por parte de los servicios técnicos del Ministerio que reflejen las nuevas circunstancias que atañen a esta operación, según Fernández Llaneza.

Tras conocer la existencia de este escrito, el PSOE asegura no entender las razones para que no se haya hecho público y pedirán en la comisión de Urbanismo al equipo de gobierno que lo aclare y que explique qué efectos puede tener sobre el calendario anunciado para la aprobación inicial del convenio".

Además, ha recordado que esta misma semana el alcalde, Alfredo Canteli, sostenía que no importaba retraso de unas semanas, pero sin explicar "por qué querían aprobar un convenio por urgencia para el que no tenían el visto bueno del resto de las partes y, significativamente, del Ministerio de Defensa", por lo ha cuestionado si el equipo de gobierno municipal respalda o no el acuerdo para hacer exclusivamente vivienda de promoción pública en La Vega.