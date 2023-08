"El Centro Asturiano es como una familia, un entorno ideal y seguro para criar a los hijos"

Eva Rodríguez Alonso tiene 51 años y es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo. Nació y creció en la calle Fray Ceferino y hoy reside en la zona del Milán con su marido y sus dos hijos, de 15 y 17 años. Rodríguez es consejera delegada de Hijos de Luis Rodríguez (Supermercados Masymas), la empresa fundada por su abuelo en 1932, siendo la cabeza visible de la tercera generación de una saga ovetense de emprendedores. Socia del Centro Asturiano de Oviedo desde pequeña, el próximo 1 de septiembre será la encargada de leer el pregón de las fiestas de Covadonga, que se alargarán hasta el día 9 con una amplia programación en las instalaciones del club de campo del Centro en el monte Naranco.

–¿Qué supone para usted este pregón?

–Cuando me llamó el presidente, José Manuel Granda, me puse un poco nerviosa por la responsabilidad. Luego me sentí tan feliz y honrada que no pude decir que no. Yo me crié en el Centro Asturiano. Es mi segunda casa pues, a diferencia de otros amigos, mi familia es de Oviedo y no tenía un pueblo al que ir. Mis fines de semana y veranos los pasaba en el Naranco.

–¿Le vienen muchos recuerdos?

–Muchísimos recuerdos desde que era pequeñina. Desde el autobús en el que subíamos a ver películas de cine, hasta cuando jugábamos a las canicas y las chapas en el bordillo de la cuesta que baja a la piscina.

–¿Sus hijos han seguido sus pasos?

–Yo dejé de frecuentar el Centro a los 16 años. Empecé a salir los fines de semana por Oviedo, pero luego retomé las visitas cuando fui madre. Es como una familia, un lugar ideal y seguro para criar a los hijos. Eso sí, lo encontré todo muy cambiado. La guagua se convirtió en un salón de cine y la piscina donde pasaba tanto frío haciendo los cursillos ahora es climatizada. Ahora es una época diferente, pero todas las etapas tienen su propio encanto y su momento.

–¿Se han modernizado mucho las instalaciones?

–Mi hermana tiene cinco años más que yo y en las fotos del álbum familiar aparece el edificio del Centro muy deteriorado. A partir de ahí, en los años 70, las distintas juntas directivas que se sucedieron desde la de Luis Riera iniciaron una continua modernización. Pistas de tenis, piscinas, el parque de delante del edificio... Tengo en la cabeza lo que era el Centro hace casi 50 años y ahora. La evolución es palpable.

–¿Cuál es el secreto para mantener 17.500 socios?

–Se están haciendo bien las cosas. Tanto Alfredo Canteli como José Manuel Granda han ofrecido tal cantidad de actividades e instalaciones en sus mandatos que la gente sigue fiel a las mismas. Hay cola para ser socio del Centro, pues serlo es ser un privilegiado.

–¿Es habitual de las fiestas de Covadonga?

–Toda la vida acudí, incluso en la adolescencia. Los últimos diez años he participado menos porque solemos hacer un viaje familiar con mis padres, familiares y los niños. En esta ocasión lo hemos retrasado un poco. El pregón lo merecía.

–¿Tiene alguna actividad festiva favorita?

–Me gusta todo. Los hinchables, los fuegos artificiales, el reparto del bollo… es una fiesta continua.

–¿Hizo muchos amigos en el club?

–Éramos más familia que amigos. Muchos clanes familiares nos reuníamos allí. Eran todo familias con tres o cuatro hijos. Los Pintado, los Navaja… me vienen a la cabeza muchos nombres. Yo tengo dos hermanos mayores y allí crecimos en un gran ambiente. No obstante, seguí agrandando mis amistades cuando volví a subir asiduamente con mis hijos.

–¿Puede adelantar algo del pregón?

–Me resultó fácil hacerlo. Tuve que acortarlo a doce minutos. Puedo hablar infinito de mi experiencia en el Centro. Trataré de dar calidez y emoción al discurso.

–¿Cómo va la empresa familiar?

–Ahí estamos peleando con todo lo que tenemos. Estamos intentando hacer las cosas bien y estamos satisfechos con los resultados. Hay mucha competencia en el sector de la distribución y el estrechamiento de los márgenes ha sido importante estos años. Las ventas están acompañando y cuadrando las cuentas, que es lo importante. Tenemos solvencia y un equipo formado durante años muy familiar. Nos adaptamos rápidamente a los cambios.

–¿Cuántos empleados tienen?

–Actualmente contamos con una plantilla de 1.700 trabajadores en 55 supermercados, 4 negocios de "Cash and carry" y 86 puntos de venta franquiciados "MinyMas". Siempre hemos estado vinculados a Oviedo, pero ya estamos en Galicia y Castilla y León, donde tenemos tiendas en Valladolid y Zamora. Esperamos entre finales de este año y comienzos del siguiente abrir una tienda más en Asturias.

–¿En qué actos de las fiestas del Centro le veremos?

–No me quiero perder nada. Hasta el día 6 de septiembre subiré todos los días. A ver si acompaña el tiempo y disfrutamos de unas grandes fiestas de Covadonga.