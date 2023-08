La izquierda decide en La Vega

Una parte relevante del futuro de Oviedo, la que corresponde a la antigua Fábrica de Armas, está en manos del PSOE. Aun con el claro dominio del PP en el gobierno local, las circunstancias han situado en el tablero socialista la posibilidad de acelerar o entorpecer la firma definitiva del convenio de La Vega. Al partido también ha entrado a jugar IU, renacida con la consejería de Ordenación del Territorio bajo su signo, en este paso atrás de Podemos y sus marcas. El proceso para devolver a la ciudad los terrenos de la antigua factoría ha sido largo y laborioso. El Ministerio de Defensa es (todavía) el dueño de esa enorme manzana de 120.000 metros en el nuevo corazón de Oviedo. El proceso para pactar su regreso al uso ciudadano exigió un importante esfuerzo político. Resultó fundamental la intervención del Gobierno asturiano hasta que, tras muchas idas y venidas, se alcanzó un acuerdo entre las tres administraciones (local, regional y central).

Pero el anuncio del presidente Pedro Sánchez previo a las elecciones autonómicas de mayo de sumar 20.000 pisos al parque de vivienda pública a costa del suelo que tiene Defensa, ha desviado un tiro que ya iba encaminado. En dos ministerios socialistas (Vivienda y Defensa) está la solución. Que Oviedo Zapico (IU) colabore desde la consejería de Ordenación del Territorio también ayudará. Y el presidente regional, Adrián Barbón, seguramente podrá poner de su parte para que un plan de Sánchez no frene lo que ya tenía velocidad de crucero.

Ninguno de los implicados ha puesto reparos en que los aprovechamientos urbanísticos pasen a sustanciarse en su totalidad con vivienda pública, pero sí ha supuesto un retraso en la aprobación del convenio para recuperar los terrenos, además de la duda que propagó el portavoz socialista en Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. Piensa que los pisos "asequibles", como dijo Sánchez textualmente, no gusta a los populares.

A la espera de más movimientos parece una temeridad que el Gobierno regional, que tanto ha remado en esto, deje escapar un proyecto clave para el futuro de Oviedo y también para buena parte de la Asturias central. La idea de crear un polo de empresas biosanitarias, acompañado de usos, dotacionales y culturales, además del apoyo residencial, porque los lugares sin gente tienen poco sentido, suena suficientemente atractiva como para dejarla morir.

En los despachos municipales reina una calma tensa. Creen lógico que Defensa quiera encargar nuevos informes a sus técnicos para incluir la vivienda pública. "Lo mismo haremos nosotros", confirman en el consistorio.

Alfredo Canteli aceptó el mes pasado sacar del Pleno municipal la aprobación del convenio. Se lo pidieron extraoficialmente desde el Gobierno regional y también la oposición en Oviedo. Con el anuncio de Pedro Sánchez fresco, querían asegurar un nuevo texto que reflejase el carácter de promoción pública de las viviendas. No hubo reparos y el Alcalde habló de un retraso de varias semanas, irrelevante dentro de una operación tan larga como esta.

No se dieron problemas porque si algo ha habido en todo este proceso son cesiones y cintura en todos los frentes. Todos han aportado y desde los primeros acuerdos son muchos los cambios. No queda rastro de la torre de más veinte pisos que proponía Canteli para hacerla un símbolo de Oviedo y, de paso, resolver en altura y no en superficie los metros con los que se compensaba al Ministerio.

En los bocetos iniciales desaparecían los chalets en ruinas que fueron viviendas de los directivos de la fábrica. Hubo cierta contestación popular y en los siguientes borradores se corrigió aquello. Otros detalles menores se fueron limando hasta que el acuerdo fue total.

Solo Pedro Sánchez y su iniciativa de los pisos públicos ha cambiado el escenario. El Gobierno central ha de conseguir que dos de sus ministerios, Defensa y Vivienda, se entiendan pronto, pues el suelo del primero ha de pasar al control del segundo. Mientras, en Oviedo, donde el nuevo plan también encaja, esperan con paciencia y los dedos cruzados por una solución pacífica y rápida. La ciudad se juega mucho.