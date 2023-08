El LINK se estrena con luces que bailan, una biblioteca que suena y música techno

Hoy es el día. Hoy culminan los esfuerzos y los nervios de semanas de planificación y preparativos. El LINK, el festival que aúna arte y tecnología y que se promociona como un circuito de experiencia culturales insólitas, retoma las naves desocupadas de la antigua fábrica de armas de La Vega. Vuelve tras tres ediciones, consolidado en la programación estival de Oviedo. Hoy, a las diez de la noche, ya se podrá acceder al antiguo almacén y a la nave de utillaje para dejarse sorprender e interactuar con las instalaciones permanentes. "Ataraxie" promete ser la más impactante; "Qu4dr4ant" quizá sea la más divertida y "Library of the Winds" tiene un rollo más conceptual.

El LINK es un escaparate del arte más tecnológico promovido por la Fundación Municipal de Cultura y patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA y los cuatro días que dura, desde hoy hasta el domingo 27 de agosto, requieren de semanas de trabajo previo. Estos últimos días no ha cesado la actividad en la fábrica. Los artistas han ido llegando para montar sus instalaciones; los técnicos y los operarios han puesto a punto el sofisticado equipamiento que requieren las producciones de realidad virtual, realidad aumentada y VR cinema.

Ayer, a media tarde, Maxime Houot y Nicolás Guichard ultimaban el montaje de "Ataraxie", en la nave de utillaje, y milimetraban la disposición de los 15 brazos mecánicos motorizados, cada uno con cuatro rayos láser en su extremo, que darán forma a una sorprendente coreografía lumínica. El láser utilizado es de tal potencia que para evitar daños en los ojos o en las lentes de los dispositivos móviles del público se ha acotado un área de seguridad que no se puede sobrepasar. En el antiguo almacén de la fábrica, a la entrada, Haseeb Ahmed había completado el montaje de su "Library of the Winds", que gira como la plataforma de un tiovivo sobre la que se puede escuchar el sonido de vientos que soplan en lugares muy distantes: el Lebeche en el levante español, el Diablo en México o el Zephyros griego, entre muchos otros. Ahmed los ha recreado con un par de eolífonos automatizados y ha incorporado un dispositivo, a modo de un bombo de lotería, que decide cuál suena en cada momento. También hoy se puede visitar e interactuar con ""Qu4dr4ant", en la que los visitantes pueden crear sus propias melodías techno, con cuatro consolas desde las que el público puede controlar cuatro cajas de ritmos que suenan independientemente, aunque se sincronizan. En ese espacio, ideado por "Collectif Arbuste", se puede escuchar y hacer música y, desde luego, se puede bailar.

Para ver las creaciones de realidad virtual y aumentada y las películas de VR cinema, con un riguroso sistema de acceso con tickets que se distribuyen en la misma fábrica, aún hay que esperar un día, hasta el viernes a las cuatro y media de la tarde.